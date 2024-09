Luis Gil marca el paso para el premio Novato del Año LA

"Los seis mejores médicos del mundo: Sol, descanso, ejercicios, dieta, autoestima, una familia unida y amigos sinceros" Anónimo “

Luis Gil, lanzador de los Yankees de New York, nativo de Azua, la patria chica del poeta Héctor J. Díaz, al entrar la carrera de los premios de Grandes Ligas del 2024 en la "Curvita de la Paraguay", su registro de 13-6, 3.18 de efectividad, con 135.2 innings, de nuevo marca el paso tras la conquista del galardón de Novato del Año de la Liga Americana.

Desde que Gil regresó de la lista de lesionados, su recta ha tenido más fuerza y podría hacer una carrera de último minuto, al estilo Marileidy Paulino, para afianzarse en el primer puesto. Desde que regresó de una lesión en la espalda que lo dejó fuera de juego durante más de dos semanas, Gil tuvo una actuación casi impecable en Wrigley Field, el 6 de septiembre lanzando seis entradas en blanco y permitiendo un hit en su primer juego de regreso.

La realidad, como reza un dicho popular "amor no quita conocimientos" y Gil ha tenido sus bajas y en las estadísticas de nueva generación en algunos renglones no está en lugares cimeros, pero Gil, no el de "la 40 de Rolando Laserie", sigue siendo un fuerte candidato en la búsqueda del Novato del Año.

LOS CHELITOS AJENOS: Un aspecto que nos caracteriza como "dominicanos de pura cepa", es la que nos apasiona llevar la contabilidad de los chelitos ajenos.

Un amigo nos llamó interesado en saber si Marileidy Paulino "era millonaria como reveló el Listín Diario". La única respuesta fue decirle: "A mi que me importan esos chelitos ajenos".

Un día como hoy 1951: En el primer juego de la serie final, los Tigres del Licey, con Sugar Caine en la lomita, blanquearon 8-0 al Escogido.



1982: Pedro Guerrero, Dodgers de Los Angeles, dispara su jonrón 30 frente a San Diego y se convierte en el primer jugador de la franquicia con 30 cuadrangulares y 20 bases robadas.



1992, Bernardo Brito (El Pupo), debuta en las Mayores en rol de emergente con los Mellizos de Minnesota y es ponchado por Ron Darling de Oakland



2000: Danny Mota, nativo de El Seibo, debuta en las Grandes Ligas con los Mellizos de Minnesota, lanzando dos entradas y dos tercios frente a los Angelinos, saliendo sin decisión.