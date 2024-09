Demanda Sindicato Peloteros MLB se dará a más con bancas de apuestas

"El que es feliz se le nota: No critica, no envidia, no busca pleitos, no jode y no se muere por ser el centro de atención" Anónimo “

El Sindicato de Peloteros de las Grandes Ligas, no anda por los techos y va directo a la zapata de la construcción y como lo demostró el pasado lunes, una filial del Sindicato al dar inicio a una acción legal contra DraftKings y Bet365, acusándolos de usar indebidamente los nombres e imágenes de los jugadores.

El Sindicato de MLB Players Inc. presentó la demanda en el Tribunal de Distrito de los EE. UU. ubicado en Filadelfia, alegando que tanto DraftKings Inc. como Bet365 Group Ltd. "han presentado ilegalmente imágenes de jugadores de MLB en sus plataformas de apuestas deportivas. Además, la demanda afirma que estas empresas utilizaron los nombres e imágenes de los jugadores en sus materiales publicitarios sin obtener las licencias necesarias".

El Sindicato no se opone que se utilicen los nombres y las figuras, sino que busca por este concepto unos dólares más.

La denuncia presenta varias reclamaciones legales, incluido el uso no autorizado del nombre y la imagen según la ley de Pensilvania. MLB Players Inc. argumenta que DraftKings y Bet365 han incurrido en apropiación indebida de publicidad e identidad según el derecho consuetudinario, afirmando que sus acciones constituyen un enriquecimiento injusto.

La acción legal busca abordar estas quejas solicitando una orden judicial para evitar un mayor uso no autorizado y daños y perjuicios por las presuntas violaciones.

La demanda pone de relieve las preocupaciones sobre la propiedad intelectual y el control de la imagen personal, y hace hincapié en la necesidad de acuerdos de licencia adecuados cuando se utiliza la imagen o el nombre de una persona, especialmente en contextos comerciales como las plataformas de apuestas deportivas.

El Sindicato de Jugadores de MLB Players Inc. tiene como objetivo salvaguardar los derechos de sus miembros y garantizar que cualquier explotación comercial de su imagen se lleve a cabo de forma legal y con la compensación adecuada.

Una pregunta pendeja: ¿La Liga Dominicana y la Federación de Peloteros reciben algunos pesitos por el uso del nombre de los equipos en las bancas de apuestas?

Un día de hoy 1986: Jovino Carvajal, jardinero nativo de La Romana es firmado por Fred Ferreira para los Yanquis de New York.



1988: Luis de los Santos, Kansas City, dispara su primer hit en las Grandes Ligas, un triple a Curt Young, de Oakland.



1992: Domingo Martínez, Toronto, dispara su primer hit en las Mayores, un sencillo a Brian Bohanon, de Texas.



1992: Manny Alexander, Baltimore, debuta en las Grandes Ligas y falla de 1-0 ante Mike Fetter, Milwaukee.

1999: Sammy Sosa, El Bambino del Caribe, se convierte en el primer jugador en la historia de las Grandes Ligas en conectar 60 jonrones dos veces. El jardinero de los Cachorros conecta su jonrón histórico ante el lanzador Jason Bere, de los Cerveceros de Milwaukee.



2012: Houston pierde y pone su récord en 48-100, el pitcher derrotado es Andy Abad, 0-5, 5.11 efectividad.



2014: José Bautista, Toronto, dispara su jonrón 33 de la temporada y el 244 de por vida, empatando con Lou Whitaker y Hack Wilson en el puesto 217 de todos los tiempos.