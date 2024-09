Las Águilas Cibaeñas celebra hoy 72 años primera corona

"Lo que distingue al hombre de los otros animales son las preocupaciones financieras" Jules Renard “

Hoy 25 de septiembre se celebran 72 años de la primera corona de las Águilas Cibaeñas, cuando en el torneo de 1952 ganaron la serie final 4-3 ante los Tigres del Licey.

El "agerrido y envalentonado" conjunto cibaeño piloteado por Rodolfo Fernández jugó con el mismo equipo que inició el campeonato y no le dio de baja a ningún jugador. Uno de los puntos fuertes de esta novena fue su pitcheo integrado por Terry McDuffie, Emilio Cueche, Gachito Morales y Tomás Gómez Checo.

El estadio Trujillo sirvió de escenario del séptimo encuentro, subiendo a la colina de los sustos Rubén -El Divino Loco- Gómez por el Licey y Emilio Cueche por las Águilas.

Las Águilas alinearon con Tiant -El Cliper- Tineo (CF), Guillermo Estrella, SS; Willie –El Gachito- Morales, LF; Guillermo Vento, 3B; Fernando Bueno, 1B; Alejandro -El Villanazo- Crespo, C; Fernando Dìaz –El Bicho- Pedroso, RF; Emilio Cueche, P y Julio Martínez, 2B.

El Licey salió al terreno con Othelo -Juanita Morel- Renfroe, SS; Alcibíades Colón, RF; Silvio García, 3B; Luis -El Jíbaro- Olmo, LF; Alonso -El Príncipe- Perry, 1B; Casey Jones,C; Luis –El Grillo- Báez, CF; Olmedo –El Chelito- Suárez, 2B y Rubén –El Divino Loco- Gómez, P.

Las Águilas desfilaron por el pentágono en 28 ocasiones con 4 carreras y 6 hits, en tanto el Licey agotó 33 turnos, con una carrera y 6 hits. La única carrera azul la remolcó Alonso Perry y la anotó Guayubín Olivo que había entrado a jugar en el jardín izquierdo y había despachado un doblete.

Por las Águilas, Guillermo Vento y el Bicho Pedroso descargaron par de hits. Emilio Cueche que fue el lanzador ganador trabajó en 8.1, con 6 hits permitidos, una base por bolas y 10 ponches. Lo relevó el zurdo Tomás Gómez Checo que sacó un out y le correspondió a Terry McDuffie, el lanzador que acuñó la frase "la hit no gana juego" hacer el out 27.

Sin duda alguna, el campeonato de 1952, que inició su serie final el 6 de septiembre, un día como hoy hizo historia para las Águilas Cibaeñas.

Julio arde en septiembre: Julio Rodríguez, de los Marineros de Seattle, está cerrando septiembre ardiendo con el bate.

Cerró la jornada del lunes frente a los Astros de Houston con 40 hits en los últimos 107 turnos para un promedio de .373, con ocho jonrones, 23 carreras impulsadas y seis bases robadas en sus últimos 24 juegos. Básicamente es un mes caliente, suficiente para recordar lo que Rodríguez puede ser cuando todo está funcionando bien.

Un día como hoy 1886: El primer partido del que se tiene registro en la Repùblica Dominicana tuvo lugar en San Pedro de Macorís entre dos equipos cubanos, Santiago de Cuba y Angelina.



1993: José Rijo, lanzador de los Rojos de Cincinnati, blanquea 6x0 a los Rockies de Colorado, donde solo permite un hit sencillo con el bate roto de Charlie Hayes.



2003: Sammy Sosa, Cubs de Chicago, se convierte en el primer jugador de la Liga Nacional en tener al menos 100 carreras impulsadas en nueve temporadas consecutivas. El jardinero derecho de los Cachorros supera a Mel Ott y Willie Mays, quienes habían logrado la hazaña en ocho temporadas consecutivas, y se une a Rafael Palmeiro y Jimmie Foxx como los únicos jugadores en la historia de las Grandes Ligas en conectar 35 jonrones y 100 carreras impulsadas durante nueve temporadas consecutivas.



2012: Johhny Cueto, lanzador de los Rojos de los Rojos de Cincinnati, derrota 4x2 a los Cerveceros de Milwaukee, al permitir 2 carreras en 7 espisodios y pone su récord en 19-9, 2.83. Se quedó a una victoria de las 20.



2012: Pedro Alvarez, de los Piratas de Pittsburgh, batea 2-1, facturando su jonrón 30, su mayor cosecha hasta ese momento en MLB.



