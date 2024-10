¿Por qué se le acreditó a Fernando Tatis III Indiferencia Defensiva?

"En la vida no perdemos amigos, solo descubrimos quiénes valen la pena"...Mario Moreno" Cantinflas “

Marcos Taveras, bien temprano ayer domingo nos pregunta vía X, por qué en el noveno inning a Fernando Tatis III no se le acreditó base robada cuando avanzó a la segunda.

Amigo Marcos, el anotador oficial del primer juego de la Serie Divisional de los Padres de San Diego y Dodgers de Los Ángeles tomó la decisión de que el avance a la segunda base de Fernando Tatis III fue por Indiferencia Defensiva (ID) es un dictamen que toma el anotador oficial porque así lo consigna las Reglas del Juego.

Cuando un jugador se roba una base, el anotador oficial puede decidir otorgar una base robada (lo cual es normal) o puede decidir declararlo como indiferencia defensiva, y la puntuación "ID" se da a conocer por los canales oficiales.

En cuanto a cuándo el anotador determina que se ha producido una ID, la situación más frecuente es cuando el primera base decide no cubrir al corredor en primera con la segunda base abierta.

En mi experiencia viendo y anotando juegos, nunca he visto que se haya dictado sentencia de ID por un robo de tercera. Pero esto se debe a que cuando un equipo tiene un gran déficit, simplemente no se roba la tercera porque realmente no tiene sentido porque el riesgo no vale la pena. Ya tienes al corredor en posición de anotar. Los buenos equipos simplemente no hacen eso. Puedes robar la segunda porque eso hace que la doble jugada esté fuera de orden y pone a otro corredor en posición de anotar. Pero, cuando estás abajo por mucho, necesitas muchos hits con múltiples corredores en posición de anotar.

Hay muchos casos en los que no se realiza un tiro a segunda base en un intento de robo desde primera base. La causa más común es que el lanzamiento no se fildea de manera limpia o que la transferencia del guante del receptor a la mano se hace mal y el receptor decide no hacer el tiro para evitar un posible error y otro avance de base. Otras veces, el robo se realiza en un momento tan oportuno que simplemente no hay posibilidad de hacer el out y el tiro no se realiza. La falta de un tiro a segunda base no es realmente la clave que el anotador oficial usaría para determinar que la jugada sea "ID".

¿Dónde está la deficiencia de la regla de Robo por Indiferencia?

El avance del corredor por "ID" no va como robo de base a la contabilidad del involucrado en la jugada. Aparte de afectar al autor del robo, se solapa que la defensiva no haga su trabajo.

En ese sentido, el pitcher deja que el corredor tome buen brinco y el cátcher no hace el intento por tirar. Ahí está el robo que, según esta regla, no lo es. En este caso, el pitcher también se perjudica, no cuidar al corredor lo coloca en posición de anotar, y si hay un hit subsecuente, el jugador anota y es una carrera limpia que va al récord del pitcher. Por lo mismo, el pitcher que descuida al corredor está apostando en su contra. Esto a la clara es una imperfección, una pifia del Comité de Reglas.

Un día como hoy 1977: Los Dodgers de Los Angeles perdiendo 5x3 ante los Filis de Filadelfia con dos outs en la novena entrada en el tercer juego de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, los Esquivadores ponen a temblar la pizarra cuando el bateador emergente Vìctor Davalillo toca con dos strikes y se embasa y otro bateador emergente Manuel Mota lo sigue con un doble. Los Ángeles finalmente logra la victoria 6x5

2001: Sammy Sosa, en el Wrigley Field en el octavo episodio dispara su jonrón 64 y el 450 de por vida frente al lanzador Mike Lincoln, de los Piratas, y elevó su total de carreras remolcadas a 160.

2011: Los Cardenales de San Luis causaron una gran sorpresa al blanquear 1x0 a los Filis de Filadelfia en el quinto juego de la Serie de División de la Liga Nacional. Chris Carpenter fue el héroe, lanzando un juego completo de tres hits como visitante y superando a Roy Halladay el as del pitcheo de los Filis. Los Cardenales anotaron la única carrera del juego en la primera entrada cuando el Mayimbito Rafael Furcal abrió el juego con un triple y Skip Schumaker lo siguió con un doble.