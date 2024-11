Los Yankees olvidaron que "hay que contar con el moquillo"

"Cuando llegan los momentos difíciles es ahí donde conocerás a tu verdadera familia, y a tus mejores amigos" Anónimo “

El mundo a diario, segundos tras segundos, nos inunda de noticias de todos los colores, en España, en dolor cubre a sus hijos víctimas de la Dana, agua lluvia por un tubo, en New York los parciales de los Yankees lamentan que la sequía llega a 15 años sin un anillo de Serie Mundial, en esta ocasión el sueño murió a tres victorias de distancia a manos de los Dodgers de Los Angeles.

Los argumentos de los fanáticos de los Yankees se resumen en el quinto episodio donde el error de fildeo de Aaron Judge, el error en tiro de Anthony Volpe y el error mental del lanzador Gerrit Cole de no ir a cubrir la primera base provocó que el juego se empatara.

El panorama es cierto que se inclinaba a favor de los Yankees, pero olvidaron el viejo refrán de que "hay que contar con el moquillo" o la sentencia de su ex receptor Yogi Berra de que "el juego no se acaba, hasta que no se termina".

Los Yankees en un quinto inning con ventaja de 5-0 y con Gerrit Cole en pleno control del juego parecía una apuesta segura para convertirse en el primer equipo en la historia de la Serie Mundial en ir perdiendo tres juegos a cero y forzar un sexto juego. Como mínimo, podían hacer sudar a los fanáticos en Los Ángeles.

Los Yankees, desde mi óptica perdieron porque su bullpen le pasó como a los libros viejos que botan la página del medio.

El bullpen a seis outs del triunfo se quebró. Tommy Kahnle no tenía casi nada que ofrecer desde el bullpen. Kiké Hernández abrió con un sencillo al jardín izquierdo, Tommy Edman conectó un batazo demasiado lento para ser algo más que un sencillo dentro del cuadro, y Will Smith recibió base por bolas en cuatro lanzamientos para llenar las bases.

Eso obligó a Aaron Boone a recurrir a Luke Weaver por tercer día consecutivo. Weaver logró los outs, pero el problema con las bases llenas es que dos de esos suaves elevados fueron carreras, lo que puso a los Dodgers por delante, 7-6. Shohei Ohtani llegó a primera por interferencia del receptor, otra nota extraña en este juego tan extraño.

Los bates de Freddie Freeman, electo el Jugador Más Valioso, el de Teoscar Hernández y Mookie Betts respondieron en los momentos de presión. El bate de Shohei Ohtani disparó con un silenciador y su registro se fue de 19-2, .105 de promedio de bateo, sin carreras impulsadas.

La jugada maestra del mánager Dave Roberts cuando en el noveno, subió a la colina de los sustos Walker Buehler, quien hizo su primera aparición como relevista desde su temporada de novato en 2018, lanzó un noveno inning perfecto para su primer salvamento en las Grandes Ligas.

Nuestro vaticinio fue que los Dodgers de Los Angeles serían campeones en seis juegos y lograron la corona en cinco.

Un día como hoy 1954: Nace en Santiago, Miguel Ángel Diloné Reyes, firmado por Pittsburgh en 1972. La Saeta del Cibao el jugador más excitante en la historia béisbol dominicano.

1973: Von Joshua, del Licey, bateó de 4-3, incluyendo un jonrón en la primera entrada para que el Licey derrotara a las Águilas en el estadio Cibao ante 8,826 fanáticos. Dou Rau fue el pitcher ganador.

1982: Muere en Santo Domingo el deportista Rodolfo Bonetti Burgos (Birrito) propulsor del béisbol dominicano.

1998: Las Águilas del Cibao, con Luis Vizcaíno de abridor, blanquean 7-0 a los Gigantes apoyados en jonrones de Guillermo García, Adrian Beltré y Miguel Tejada.