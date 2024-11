Gerry Hannahs un brazo de poder a base de ceros en los Tigres del Licey

"La vida no cuenta todos los pasos que has dado para bien o para mal, sino las huellas que has dejado. " Anónimo “

Gerry Hannhas, quien militó tres años con el Licey (1978-79, 1979-80 y 1980-81), en la temporada de 1979-80 tuvo el impresionante récord de 9-0, 1.69 de efectividad.

El 4 de diciembre de 1979, los Tigres del Licey derrotaron 4x2 a las Águilas Cibaeñas, en el estadio Cibao donde Gerry Hannahs fue el pitcher ganador, permitiendo en el séptimo dos carreras limpias. Hasta ese episodio, el serpentinero de los felinos llegó a colgar 33 ceros en línea sin permitir carreras. En ese séptimo, Eugenio Cotes y Luis Silverio iniciaron con singles, Kevin Chapman, hit by pitch lo que obligó la salida de Hannahs, siendo sustituido por Joe Beckwith, que obligó a Nelson Norman a batear para doble play, pero en la jugada anotó Cotes para ponerle fin a la cadena de ceros.

El desglose de los 33 ceros de Gerry Hannahs fue el siguiente:

16 noviembre, 10 episodios contra el Escogido.

21 noviembre, 9 innings vs las Águilas.

28 noviembre, 8 entradas vs Escogido.

4 diciembre, 6 innings vs Águilas.

Los seguidores del Licey recuerdan a Tommy Milone en el 2018-19, la diferencia de innings sin permitir carreras con el zurdo Gerry Hannahs, en 1979-80, no es lo mismo, ni es igual. Milone lanzó 34.1 episodios, sin permitir carreras limpias. Las tres que aceptó fueron inmerecidas, para terminar su actuación con efectividad de 0.00.

El récord en la Liga Dominicana de ceros en forma consecutiva está en poder del zurdo Vic Rehm, de las Estrellas Orientales, hilvanó 41 en el mes de noviembre de 1957 , estableciendo una marca aún vigente y difícil de romper, ya que en la actualidad los pitchers abridores son de cinco sòlidas entradas. En ese lapso Rhem consiguió tres blanqueadas en forma seguida.

Un día como hoy 1974: Elvio Jiménez disparó un doble con las bases llenas en la séptima entrada para que el Licey derrotara 4-1 a las Estrellas de Oriente. Jesús Rojas Alou disparó doble y sencillo.

1987: Los Caimanes del Sur, con excelente labor monticular de Mélido Pérez quien permitió una carrera limpia en ocho entradas, derrotaron 2-1 a las Estrellas de Oriente en San Cristóbal. Freddy Machuca, con un sencillo en el octavo episodio con dos outs, remolcó a Darryl Hamilton con la carrera del triunfo.

1999: José Jiménez, de los Cardenales de San Luis, es cambiado junto a Manny Aybar, Rick Croushone y Brett Buttler a los Rockies de Colorado por los pitchers Darryl Kile, Dave Veres y Luther Hackman.

2004: Vladimir Guerrero es electo Jugador Más Valioso de la Liga Americana.