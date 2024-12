El poder de Ramfis Trujillo en la serie final 1958-59, en el que Licey se retiró

La polémica final Licey vs. Escogido en 1959 se vivió bajo la sombra de Ramfis Trujillo. ( FUENTE EXTERNA )

Si el despido de los jugadores importados parte de los Tigres de Licey fue una tragedia con ribetes imborrables en 1981, en esa misma pista están los forfeits de 1991 abonan el sendero de la especulación.

Si ponemos la reversa, la decisión del Licey de no accionar en la ronda final del torneo "Era de Trujillo 1958-59", provocó una seria crisis en el cuarto torneo bajo luces y donde los Leones del Escogido buscaban su cuarta corona en línea.

Las presiones de Ramfis Trujillo y Francisco Martínez Alba, hijo y cuñado del dictador Rafael Leonidas Trujillo Molina, y el presidente del club escarlata Ramón –Moncho- Imbert, motivó a que señor Víctor J. Sued asumiera la presidencia de las Águilas Cibaeñas en sustitución del renunciante ingeniero Juan B. Sánchez Correa y ordenara levantar la impugnación que existía por parte del equipo cibaeño sobre Reyes Figueroa y Joe Christopher.

Luego de dos días de retraso para dar inicio a la serie final, la directiva de los Tigres, encabezada por Cuso García, se había negado a participar, provocando que en dos ocasiones se decretara "forfeit" a favor de los rojos al no presentarse los bengaleses al terreno.

Un cablegrama de Víctor J. Sued a Ramón Imbert dice: "Directiva de las Águilas ha reconsiderado solicitud de directiva club Escogido y dará permiso al Licey para usar jugadores Christopher y Figueroa. Avisará inmediatamente a Branch Rickey hijo". El cable a Rickey fue el siguiente: "A solicitud del club Escogido y para beneficio de nuestro béisbol, el club Águilas Cibaeñas ha dado permiso a Licey para utilizar jugadores Christopher y Figueroa en play off final".

Como se puede apreciar en estos mensajes fue la gerencia de los Leones del Escogido la que movió los hilos para ponerle fin a la crisis Licey-Águilas.

De esta manera los forfeits que se cantaron el sábado 3 y domingo 4 de enero de 1959 a favor de los Leones del Escogido fueron desestimados y el martes 6 de enero se dio inicio a la serie final entre los eternos rivales Tigres de Licey y Leones del Escogido.

Cuando Fred Kipp fildeó en el noveno episodio un batazo del discutido Joe Christopher y pisó él mismo la primera almohadilla, puso fin a una labor de filigrana que lo llevó a blanquear a Licey, para dar al Escogido su primer triunfo de la serie final del campeonato de béisbol Era de Trujillo con pizarra de 5-0.

Kipp dominó completamente la batería azul, limitando su ofensiva a cuatro imparables que no lo pusieron en aprietos en ningún momento, mientras sus compañeros de equipo arremetieron oportunamente contra los lanzamientos del zurdo Bill Smith y le conectaron 8 hits, dos de ellos dobles, para asegurar la victoria escarlata.

El partido fue presenciado a casa llena, y vio como al iniciarse las hostilidades dos fanáticos disfrazados de tigre y león, salieron al terreno, desde sus respectivos dogouts, para saludarse frente al pentágono, en medio de una cerrada ovación del soberano.

Aunque no cambiaron el panorama del juego, tres errores del cuadro de Licey en el primer episodio, le dio la primera carrera al Escogido, que fue impulsada por Felipe Rojas Alou, que cosechó tres hits en cinco visitas al pentágono.

Ese episodio lo inició Manuel Mota con plegaria al campo corto. Luego, Osvaldo -El Orégano- Virgil elevó fly al prado central y cuando ya todo el mundo cantaba el segundo out, la bola se le salió del guante a Christopher. Felipe siguió con línea candente sobre el siore, Figueroa pifió el batazo y Salty Parker le dio luz verde a Virgil para que anotara. Figueroa tiró a tercera y Plaskett a la goma, en donde Oliver dejó caer el tiro y anotó Virgil. Felipe fue puesto out en 3B, Wilson, BB y Aspromonte out vía 13.

Sería interesante que en nuestro béisbol se debata la influencia de los Trujillos y también el supuesto respaldo del narcotráfico.

Un día como hoy 1973: Steve Yeager, Licey, batea de 5-4 con 4 remolcadas en la victoria sobre las Águilas 8-5.

1986: Alfredo Griffin, en el encuentro Estrellas de Oriente ante los Toros, dispara 2 hits en cinco turnos, sus incogibles 200 y 201.

1988: Gerónimo Berroa es seleccionado por Atlanta mediante la Regla V.