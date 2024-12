Juan Marichal, hoy se cumplen 68 años de su debut con los Leones del Escogido Escogido

1969: El periódico The New York Times informa que el ex jardinero de los Cardenales de San Luis, Curt Flood, demandará a las Grandes Ligas por la cláusula de reserva , que vincula perpetuamente a los jugadores a sus equipos. Flood se opone a ser cambiado de los Cardenales a los Filis de Filadelfia sin su consentimiento.