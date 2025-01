Emilio Bonifacio es la chispa que enciende la pradera del Licey

1981: El presidente de los Tigres del Licey, Domingo Ernesto Pichardo (Monchín) no firmó el documento apoyando a la Liga Dominicana de Béisbol (Lidom) en rechazo a la expansión, pero en declaraciones a Max Reynoso, Temo Metz y el suscrito, dijo: "No estoy de acuerdo con la expansión, ya que el país no podrá soportar seis franquicias".