En los triunfos el jugador es el héroe, en las derrotas el mánager es el culpable

"Fui militar en la Segunda Guerra Mundial, pero no soy héroe porque los héroes no regresan. Los sobrevivientes retornamos." Bob Feller “

Los seguidores de béisbol cuando su equipo pierde, por muchas o pocas carreras, en el análisis de la derrota el mánager no sale ileso. Le aplican un porcentaje de culpa, por no mover el bullpen o por no traer un bateador emergente.

En esta serie final a Gilbert Gómez, mánager de Licey y Albert Pujols, Escogido han estado recibiendo sus fogonazos, a pesar de que los dos primeros juegos el marcador ha sido reñido, juegos taquicárdicos.

Perder es duro, pero es parte del juego del béisbol. Tu perspectiva sobre los juegos que pierdas determinará tu nivel de juego en partidos futuros.

Perder puede ser visto como una experiencia degradante o como una experiencia que gana y los mejores testimonios se escuchan de los seguidores de Licey y Escogido.

Cuando las derrotas se ven desde una perspectiva estrictamente negativa, uno tiende a castigarse, a culparse y a desanimarse. Estas reacciones negativas socavan la confianza y lo dejan mentalmente en desventaja al comienzo del próximo partido. La visión alternativa es ver las pérdidas como aprendizaje en el trabajo.

Los jugadores de béisbol con esta perspectiva positiva intentan sacar lecciones de las derrotas para no repetir los mismos errores en juegos futuros.

Esta mentalidad de aprender la lección te ayuda a procesar las pérdidas de manera efectiva, aprender a jugar de manera más inteligente, fomentar tu confianza y mejorar tu juego la próxima vez que pises el campo.

Babe Ruth dijo una vez: "Es difícil vencer a una persona que nunca se rinde".

A los jóvenes comunicadores, una sana recomendación, no le pregunten al héroe del juego: ¿Cómo te sientes con este triunfo?

Y para los fanáticos de Licey y Escogido mi consejo de señor de la cuarta edad: Se pierde o se gana, esas son las dos caras del juego. No lo tomes como algo personal. Una pérdida es una pérdida; le pasa a todo el mundo. Sé capaz de separar el juego de lo personal y disfruta del juego en toda su extensión.

Un día como hoy 23 de enero 1965: En el estadio Quisqueya en el primer encuentro de la serie final, las Águilas del Cibao derrotan 7-3 a los Leones del Escogido. Dan Osinski se anotó la victoria. 1974: En el quinto juego de la serie final, el Licey vence 2-1 a las Águilas en el Quisqueya. Greg Shanagan logró la victoria y Charlie Hough el rescate. 1975: Las Estrellas de Oriente blanquearon 2-0 a las Águilas en el sexto partido de la serie final en el estadio Cibao. Joaquín Andújar lanzó 7 entradas y Silvano Quezada completó las dos entradas. Larry Melbourne y Pepe Frías conectaron dos hits. 1981: En el primer juego de la final, el Escogido ganó 6-4 a las Águilas, donde Steve Ratzer fue el ganador. Luis Lora bateó de 3-3 y Mike Fischlin de 3-2.