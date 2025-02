El fútbol de febrero nos promete emoción

El fútbol europeo vivió un fin de semana cargado de emociones con el sorteo de los play-offs de la Champions League, donde el emparejamiento Real Madrid vs. Manchester City acaparó toda la atención. ( FUENTE EXTERNA )

Este fin de semana ocurrió de todo en el universo fútbol. El viernes, tuvo lugar el sorteo de los play-offs de la Champions League; también se cerró la ventana invernal para traspasos de jugadores en Europa, y para rematar, algunos partidos arrojaron unos resultados que vale la pena comentar.

En el sorteo, desde que salió el emparejamiento Real Madrid – Manchester City, los demás enfrentamientos pasaron a un segundo plano, la noticia recorrió el planeta a la velocidad acostumbrada de estos tiempos y no se habló de otra cosa más que de un choque que se ha convertido en un clásico contemporáneo en instancias decisivas de la Copa de Europa. Para esta eliminatoria el presente futbolístico de ambos equipos es delicado. Una temporada irregular en cuanto a resultados y en cuanto a juego ha generado cuestionamientos tanto para Guardiola como para Ancelotti.

A propósito de eso, en la Premier el City fue goleado el domingo en Londres por el Arsenal en un partido donde los de Arteta dejaron sin argumentos al actual campeón, quienes pese a haberse recuperado de la racha negativa por la que atravesaron estos últimos meses. volvió a evidenciar la falta de dinamismo que al parecer no terminan de superar. Mientras que en La Liga el Real Madrid cayó el sábado de manera sorpresiva en casa de un Espanyol, cuyo único objetivo es luchar por salir de los puestos de descenso y mantener la categoría. Una derrota que aprovecharon Barcelona y Atlético de Madrid para acortar distancia en la pelea por el liderato de la tabla.

Sobre el mercado invernal, si ustedes me preguntan cuál fue el mejor fichaje por nombre y calidad de todos los que tuvieran lugar, pues le respondería que el de Khvicha Kvaratskhelia al Paris Saint Germain; el talento del georgiano es especial. Marcus Rashford, se va cedido hasta final de temporada al Aston Villa dejando por lo pronto a un Manchester United que hoy día es un desastre. Los ´villanos´, también reciben a préstamo a un Marcos Asencio buscando los minutos que no tuvo en París. Y cabe decir que muchos amigos madridistas me comentaron de su alegría porque finalmente Sergio Ramos encontró equipo. Después de tener muchos meses desempleado, el andaluz fichó por los Rayados de Monterrey de la liga de México.

Para finalizar, el jueves de la semana pasada la FEDOFUTBOL anunció que nuestra selección absoluta disputará dos partidos amistosos los días 21 y 25 de marzo contra Puerto Rico, el primero en Bayamón y el segundo en Santiago. Estos enfrentamientos siempre suman; le permiten al grupo tener rodaje y continuidad, sobre todo como en esta ocasión cuando se trata de un clásico del deporte caribeño en cualquiera de sus disciplinas.