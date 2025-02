El Caracas con Osvaldo Virgil de mánager arrancó con 3-0 y no ganó la Serie del Caribe

"No le temo a la muerte, sólo que no me gustaría estar allí cuando suceda. " Woody Allen “

La Serie de Caribe está luchando contra el huracán de la dialéctica de que todo lo material nace, crece se desarrolla y muere y si la situación política no cambia con un giro de 180 grados ajustando el "Madurismo" y el "Cabellismo" a la democracia el clásico 2026 está en modo limbo.

En Mexicali se está celebrando la primera Serie del Caribe que es un real sancocho, con un país asiático (Japón), Mexicali estado del pacifico azteca, Venezuela, Puerto Rico y República Dominicana.

Los experimentos con Colombia, Panamá y Cuba se quedaron en pruebín de escuela primaria.

Los cambios de formatos para la clasificación y posterior coronación no han motivado a los jugadores.

Vamos a transitar por el túnel del tiempo y recordar la Serie del Caribe de 1973, celebrada en Venezuela, en el estadio Universitario de Caracas, donde participaron los Tigres del Licey (Dominicana), Leones del Caracas (Venezuela), Cangrejeros de Santurce (Puerto Rico) y Yaquis de Obregón (México).

Los Leones del Caracas, dirigidos por el dominicano Osvaldo Virgil, ganaron el primer juego 4-0 ante México con victoria para Milton Wilcox, el segundo 6 por 2 a Dominicana con triunfo para Reggie Cleveland y en el tercero se llevaron a Puerto Rico con score de 2-0 obteniendo la victoria el cubano David Seguí.

Los venezolanos comenzaron a celebrar, pero todo se derrumbó a partir del cuarto juego.

Los titulares de la prensa venezolana señalaban que ese día los mexicanos serían "comida servida" porque eran los "patitos feos" del clásico. Vaya sorpresa. Los "caraquistas" se enfrentaron con un endiablado Vicente Romo que le dio la victoria a los Yaquis 5-3 y donde hubo un gran relevo del zurdo Al Hrabowski.

En el quinto partido el 10 en el calendario de la serie el 5 de febrero, los Tigres del Licey, piloteados por "La Mondonga" Tom Lasorda, se alzaron con la victoria 9-5, donde el derecho Pedro Borbón y Charlie Hough lanzaron con gran dominio y los dueños de la casa cometieron 5 errores.

En el sexto juego, Milt Wilcox volvió a la colina de los sustos y de nuevo fue vapuleado por los puertorriqueños que ganaron 8-0, ante una escasa concurrencia.

La Serie del Caribe fue ganada por el Licey con 5-1, donde Jesús Rojas Alou y Manuel Mota fueron los líderes de bateo con .500 al ligar cada uno 12 hits en 24 turnos. Jesús fue además co-líder de remolcadas con 7 junto a Steve Yeager y de jonrones con uno, encasillado que compartió con otros 12.

Con pena y tristeza tenemos que admitir que la Serie del Caribe, era una pugna de clubes campeones, una vitrina donde se exhibían estrellas del big show y hoy es una brisita que el aroma de la parca ataca con lentitud hasta colocarle la varilla de EPD.

UN DÍA COMO HOY, 5 DE FEBRERO DE 2025 En 1956, los Leones del Escogido vence 9-4 a las Águilas Cibaeñas y se coronan campeones del torneo Padre de la Patria Nueva.

En 1973, los Tigres de Aragua derrotan a las Águilas del Cibao 6-4, logrando el triunfo el lanzador Allan Closter y el derrotado Eduardo Acosta.

En 1974, Licey derrota a Mazatlán 3x2 en 11 episodios en el estadio Héctor Espino, logrando Pedro Borbón la victoria.

En el 2008, los Tigres del Licey siguen invictos en la Serie del Caribe, superando a los Tigres de Aragua en un duelo de lanzadores 2-1. Rosman García y Francisco Rosario, los lanzadores abridores, no permiten carrera. Licey rompe el empate en el séptimo cuando José Offerman llega a casa en lo que es casi un doble play que termina la entrada. En el octavo, Aragua empata con un jonrón de Alex Delgado, pero un jonrón de Nelson Cruz en la parte baja de la entrada le da la victoria a Licey y Jesús Colomé. Carlos Mármol lanza un noveno inning de 1-2-3 para su segundo salvamento de la Serie.

Las Águilas Cibaeñas se mantienen a un juego del Licey al vencer a los Yaquis de Obregón, 4 por 1, pese a tres errores. Mendy López se va de 5-3, Joselo Díaz no permite carreras limpias y Tony Peña Jr. impulsa dos además de sacar a un corredor en home como parte de un relevo. Dan Serafini se lleva la derrota.