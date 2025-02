"Ten cuidado en quién confías. La sal y el azúcar se ven iguales" Proverbio japonés “

Los Leones del Escogido le pusieron candado a la Serie del Caribe del 2025, donde Albert Pujols se graduó Cum Laude como mánager en Mexicali.

Dirigir un equipo de pelota, aunque sea de Pequeñas Ligas, es una tarea que conlleva muchísima responsabilidad ante los jugadores, la directiva los aficionados y eso lo vivió Pujols desde su primera victoria el miércoles 16 de octubre 2025 con score de 3x2 a los Tigres de Licey con jonrón de Junior Lake a Jairo Asencio.

¿Se puede ser un excelente mánager y a la vez un mal estratega?.

La respuesta es sí, y en las Grandes Ligas están los casos de Casey Stengel y Tom Lasorda.

Los mánagers no batean, ni lanzan, ni juegan a la defensa. Esto quiere decir que dependen para ganar de la calidad de los peloteros, de mantenerlos unidos con una moral y disciplina alta, convencerlos de que juntos pueden alcanzar la victoria final. Para eso hay que perdonar, sin criticar, los errores físicos de sus integrantes.

Casey Stengel está considerado uno de los mejores mánagers en la historia, porque ganó cinco Series Mundiales con los poderosos Yanquis de Nueva York, de 1949 a 1953 y posteriormente impuso un récord negativo de 120 derrotas al frente de los Mets de Nueva York en 1969, que constituía un equipo de expansión. Eso quiere decir que si usted cuenta con buenos jugadores tiene más posibilidad de ganar, que contando con una novena mediocre.

¿Y por qué fue cesanteado por los Yanquis si había sido tan exitoso en su trabajo?. Por su mala decisión de no iniciar los dos primeros partidos de la Serie Mundial de 1960 contra los Piratas de Pittsburgh, con su as zurdo Whitey Ford, quien a pesar de obtener dos triunfos con anotaciones de 10-0 y 12-0, no pudo evitar que los Mulos de Manhattan cayeran ante Pittsburgh por el famoso jonrón de Bill Mazeroski en el séptimo encuentro.

Tom Lasorda está considerado un motivador que lograba con sus métodos ganar campeonatos, pero no tan brillante a la hora de tomar decisiones definitivas. No puede olvidarse cuando en el partido final de la Serie de Campeonato de 1985 en el Dodger Stadium, cometió la increíble marfilada de no darle la base por bolas al toletero Jack Clark, con la primera almohadilla desocupada, quien disparó un cuadrangular de tres carreras con dos outs en el noveno episodio, aprovechando un lanzamiento del relevista Tom Niedenfuer, en lo que hasta ese momento parecía una causa perdida para los Cardenales de San Luis.

Un día como hoy 2009: El doce veces Todos Estrellas y tres veces MVP Alex Rodríguez admite públicamente haber usado esteroides entre 2001 y 2003, mientras era miembro de los Rangers de Texas. Rodríguez se disculpa por sus errores pasados; no había hecho comentarios sobre el tema desde que Sports Illustrated había publicado una historia sobre una prueba positiva en 2003, dos días antes. Será descubierto usando PED nuevamente en 2013 como parte de la investigación sobre Biogenesis.

2023: La Serie del Caribe 2023 avanza a semifinales. Los Tigres del Licey vencieron a los Cañeros de Los Mochis. Robinson Canó, de 40 años, anotó la primera carrera en la victoria 8-3 tras superar un toque; Luis Barrera pegó tres imparables y Esmil Rogers se llevó el triunfo. En el otro juego, los anfitriones Leones del Caracas superaron a los Vaqueros de Montería, 7-5, con cuatro impulsadas de José Rondón. Anthony Vizcaya cerró la puerta para su cuarto salvamento de la Serie.