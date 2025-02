Walter James, tan dominicano como tú

"Cuando hayas aprendido a creer en ti mismo, no sabes lo buen jugador que puedes llegar a ser. Eso es porque tienes la ventaja mental." Rod Carew “

El pasado miércoles Juan James, hijo de Walter James, me envió un "WhatsApp" donde me informaba: "Acaba de fallecer en la ciudad de New York mi padre a las 3:40 de la tarde".

En mi cuenta de Instagram serví la información y entre las respuestas que recibí una me llamó la atención por qué me preguntaba si Walter James era dominicano y le respondí "tan dominicano como tú",

Walter James nació en San Pedro de Macorís y militó con el Escogido, Licey y Estrellas entre 1952 y 1966-67.

¿Sabía usted que el dominicano Walter James fue el jugador de los Leones del Escogido en disparar el último jonrón de ese equipo en el béisbol de Verano, cuando el domingo 8 de agosto de 1954 lo disparó frente a las Estrellas y José Benjamín en el viejo estadio Ramfis. También, James fue el primer pelotero de los escarlatas en disparar el primer cuadrangular en el béisbol de invierno el sábado 29 de octubre de 1955 frente a Charles Beaumont en la primera entrada con dos en bases.

A principios de la década de 1950 se jugó una emocionante serie entre los equipos Rojos de la Cervecería Antillana, apadrinado por Jaime Gronau y un equipo conformado por militares dirigidos por el Mellizo Puesán.

Esta serie finalizó el domingo 5 de marzo de 1950, obteniendo los militares el triunfo en un partidazo que concluyó con pizarra de 6 por 5 gracias a un cuadrangular de Alcibíades Colón con dos en circulación.

Los Militares estaban conformados por Walter James (C ), Fernando Bueno (1b), Cacata Cabrera (2B), Daniel Rodríguez (SS), Elías Frías (3B), Tiant Tineo (CF), Rufo Félix (LF) y Alcibíades Colón (RF).

Del primero al 19 de noviembre de 1951, fue celebrada en México la XII Serie Mundial Amateur, en la cual participaron once países: Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela. El equipo ganador resultó Puerto Rico y los dominicanos ocupamos el cuarto lugar.

En esa serie Walter James quedó líder en jonrones, al despachar 3 vuelacercas.

La primera vez que en un juego de la Liga Dominicana se conectan tres jonrones en un inning el 6 de julio de 1953 cuando Pepe Lucas, Walter James y Dick Wakefield, de los Leones del Escogido, se fueron profundo ante los envíos de Wilmer Field de las Estrellas.

HERMANO DE STANLEY JAMES: Stanley falleció el miércoles 31 de marzo 2010, en San Pedro de Macorís, fue un lanzador derecho que actuó en los años 40 y 50. Jugándose la Serie Mundial Amateur de 1951 en México, los dominicanos le ganaron a los aztecas el 9 de noviembre de 1951 con score de 7 a 3 y el lanzador victorioso resultó Stanley James. En la pelota rentada militó con las Estrellas Orientales en las temporadas de 1952, 53, 54 y 1955-56, obteniendo dos victorias y tres derrotas.

Un día como hoy, 19 de febrero En 1935, Lou Gehrig consigue el más alto salario del béisbol al ganar $37 mil dólares con los Yanquis.

En 1970, el comisionado Bowie Kuhn suspende al lanzador Dennis McClain por tres meses por su relación con los apostadores.

En 1987, el lanzador Vida Blue, luego de firmar con Oakland, anuncia su retiro.