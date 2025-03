Elly de la Cruz un potencial candidato a MVP

1923 - El juez Kenesaw Mountain Landis permite que el ex lanzador zurdo de los Gigantes, Rube Benton, regrese a la Liga Nacional. Benton había admitido que sabía de antemano que la Serie Mundial de 1919 había sido amañada, pero permaneció en el béisbol y ganó 22 juegos para St. Paul (Asociación Americana). El presidente de la Liga Nacional, John Heydler, no está de acuerdo con Landis y dice que Benton no es deseable, pero no impide que los Rojos lo contraten. Benton, de 35 años, tendrá un récord de 14-10 para los Rojos, que ocupan el segundo lugar.