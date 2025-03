Los Yankees de Nueva York salen hoy súper machos frente a Milwaukee

"Si no tienes dinero, no compres, no gastes y no te endeudes solo para aparentar un estilo de vida que no puedes sostener." Anónimo “

La apertura de la temporada 2025 de las Grandes Ligas arranca hoy con 14 partidos y si usted es de los que lanza le damos una orientación que el directo más claro es el de los Yankees de New York a juego sobre los Cerveceros de Milwaukee se enfrentan a los Yankees de Nueva York.

Los Cerveceros, que han ganado la División Central de la Liga Nacional en las últimas dos temporadas, tuvieron un récord de 46-35 como visitantes en el 2024. Los Yankees, que ganaron la División Este de la Liga Americana en dos de los últimos tres años, tuvieron un récord de 44-37 en casa la temporada pasada.

Nueva York es favorito por -153 en la línea de dinero, usted arriesga $153 para ganar $100, según las probabilidades de Brewers vs. Yankees, mientras que el total de carreras que Las Vegas cree que se anotarán es de 8. En lo personal le pondría el signo de (+).

La ofensiva de los Yankees está liderada por el jardinero central Aaron Judge. En 158 juegos en 2024, bateó .322 con 36 dobles, un triple, 58 jonrones, 122 carreras anotadas y 144 carreras impulsadas.

En un tiempo limitado, ha bateado bien contra Milwaukee. En 12 juegos contra los Cerveceros, batea .378 con dos dobles, cinco jonrones y 10 carreras impulsadas.

Si usted busca asegurar sus chelitos y no inventar con sextetas y octavetas, está la selección de los Dodgers de Los Angeles ante los Tigres de Detroit.

La predicción de este juego muestra que la pizarra favorecerá a los Dodgers y se anotarán más de 6. Carreras.

Probabilidades de victoria: Dodgers 63%, Tigres 37%.

En resumen, arriesgue una "Milonga" en esta cuarteta: Yanquis, Yanquis (+), Dodgers, Dodgers (+).

En la jornada inaugural de hoy está el atractivo del partido de los Bravos de Atlanta y los Padres de San Diego en el Petko Park.

Los Bravos salen favoritos con un 58% y los Padres le marcan un 42%.

Un día como hoy 27 de marzo En 1973, dos días después de cumplir 29 años, los Bravos de Atlanta dejaron libre al lanzador Denny McClain, último pitcher en obtener 30 victorias en las Grandes Ligas.

En 1979, el lanzador de Villa Altagracia, Arnulfo -Nino- Espinosa es negociado por los Mets de New York a los Filis de Filadelfia por Richie Hebner y su compatriota José -Mackey- Moreno.

En 1989, el receptor dominicano Gilberto Reyes es cambiado por los Dodgers de Los Angeles a los Expos de Montreal por Jeff Fisher.

En el 2002, los Marlins cambian al pitcher dominicano Antonio -El Pulpo- Alfonseca junto a Matt Clement a los Cubs por Julián Tavárez, José Cueto, Dontrelle Willis y Ryan Jorgensen.

En el 2004, el lanzador Benito Báez es licenciado por los Rojos de Cincinnati.