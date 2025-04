Los jonrones de Aaron y Bonds tienen su historia

""Si estar loco es hacer lo que uno quiere y estar cuerdo es hace lo que quieren los demás, yo estoy loco"" Facundo Cabral “

Cuando se describe la historia del jonrón 715 de Hank Aaron hay que resaltar, y no con un marcador lumínico, los malos momentos que vivió en la ruta tras la caza del récord de Babe Ruth.

En la obra "The New York Times Book of Baseball History", la crónica del periodista Joseph Durso fechada en Atlanta dice: "Estuvo ausente el comisionado Bowie Kuhn quien se excusó alegando un compromiso previo".

El 8 de abril de 1974, en el Atlanta Stadium y ante 53,775 aficionados, Aaron concluyó la gran persecución para dejar atrás a Babe Ruth al conectar el jonrón 715, una línea frente a los envíos de Al Downing, de los Dodgers, en el cuarto episodio, momento que recuerdo por la descripción del batazo en la narración inconfundible e impecable de Lilín Díaz en la Gran Cadena de la Calidad.

El martes 7 de agosto del 2007, frente al lanzador Mike Bacsik, de los Nacionales de Washington, en conteo de 3 y 2, siendo las 11:51 hora del Este, en el AT&T Park en San Francisco, ante 43,154 fanáticos, Barry Bonds disparó el 756 para colocarse en el primer escalón en la lista de todos los tiempos.

Al igual que sucedió con Hank Aaron, el comisionado Bud Selig no dijo presente en la histórica noche de Bonds y no tuvo la delicadeza de mandar una excusa.

El "Martillo de Mobile" Hanh Aaron, cumplió su palabra de no estar presente y envió un mensaje grabado, un monumento a la mezquindad de un jugador que en su momento padeció al igual que Bonds todo tipo de persecuciones y vejaciones y que hoy no entiende que los records se establecen para romperse.

Bonds conectó el 756 en 2,956 juegos y Aaron en 3,296, Bonds agotó 9,774 turnos y Aaron 12,364. Bonds, en su carrera recibió 2,540 bases por bolas, y Aaron 1,402.

Hank Aaron disparó su jonrón 715 a las 9:07 de la noche, 39 años después de que Babe Ruth lo hiciera. El 12 de abril de 1921, Ruth conectó su jonrón 137 superando el récord de todos los tiempos en poder de Roger Connor, que era de 136.

El 25 de mayo de 1935, en Pittsbutgh, Ruth, vistiendo el uniforme de los Bravos de Boston, disparó tres jonrones en el juego cerrando con el 714, siendo el último un batazo de 600 pies según la medida que se realizó después.

Bonds disparó el 756 para establecer su nueva marca, 33 años después de que Aaron lo hiciera.

¿Qué cantidad de años habrá que esperar para superar a Bonds?

El líder de jonrones entre los jugadores activos en MLB es Giancarlo Stanton con 429, lo que nos ofrece un panorama claro que Bonds seguirá siendo el rey por mucho tiempo de los palos de 4 esquinas.



LOS FAVORITOS DE HOY

DIRECTO: Dodgers... PALÉ: Baltimore, Yanquis...TRIPLETA: Boston, Mets, Cleveland.

UN DÍA COMO HOY 12 ABRIL

1969: Los dominicanos Rafael Robles en el siore y Roberto Peña, en segunda, participan en el primer doble play de la franquicia de los Padres de San Diego.

En 1996: Juan Castillo debuta en las Grandes Ligas con el uniforme de Milwaukee, jugando la intermedia contra los Yanquis.

1994: José Mesa, Cleveland, consigue su primer salvamento frente a los Angelinos, cuando sólo sacó un out.

2005: Sammy Sosa dispara su primer jonrón con los Orioles frente a Scott Kazmir (Tampa) el 575 de por vida.