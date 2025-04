El país no está en modo de oración y recogimiento

"Todo lo acaban los años/Dime qué te llevas tú/Si con el tiempo no queda/Ni la tumba, ni la cruz" Tito Rojas “

Hoy es lunes santo y nuestro país debe estar en modo de oración luego de la catástrofe de la discoteca Jet Set, donde la parca se llevó 226 personas, los accidentes de tránsito siguen su agitado curso y los motoristas desafiando la muerte, los feminicidios a la orden del día y la violencia callejera como un volcán en erupción.

La sociedad no está para chercha, orgías y canes sin frenos.

La sociedad no está para que cada esquina, y cada parque sea convertida en un romódromo.

El país no está en competencias de jóvenes rulay que convierten los Teteos en peligro público.

Esta Semana Santa debe servirnos para la reflexión y la paz espiritual.

Evite convertirse en una simple estadística acompañado de un E.P.D.

Aaron Judge y Juan Soto

La ciudad de New York se da el lujo de tener a dos de los mejores jardineros de Grandes Ligas: Juan Soto, Mets de New York y Aaron Judge, Yanquis de New York.

¿Recuerdan cuando todos se preguntaban cómo Juan Soto pudo rechazar esa oferta de extensión de $440 millones de los Nacionales hace unos años? Bueno, apuesten por ustedes mismos, chicos.

Lo mejor aún debería estar por venir para el jugador más rico del deporte.

Soto tiene el porcentaje de embasarse más alto en la MLB desde su debut como adolescente en 2018 y ha terminado entre los 10 primeros en la votación al Jugador Más Valioso (MVP) en cinco de las últimas seis temporadas.

En los últimos cinco años, ha conseguido 582 bases por bolas; ningún otro jugador tiene más de 417.

Aaron Jugde parecía absurdo que pudiera igualar el valor que brindó durante su absurda temporada de 2022, cuando rompió el récord de jonrones de la Liga Americana en una sola temporada, impuesto por Roger Maris.

Sin embargo, dos años después, registró más hits, impulsó más carreras y registró mejores números de línea ofensiva en general, liderando las Grandes Ligas en jonrones, carreras impulsadas, porcentaje de embasarse, slugging y OPS en 2024, lo que le valió su segundo premio al Jugador Más Valioso (MVP) en tres temporadas.

Se perdió 56 juegos en 2023 y, aun así, tiene al menos 25 jonrones más que cualquier otro jugador en los últimos tres años.

Los favoritos de hoy

Directo: Tampa Bay... Palé: Toronto, Houston...Tripleta: Detroit, Yanquis, Houston.

Un día como hoy 1988, Silvestre Campusano, de los Azulejos de Toronto, disparó su primer jonrón en las Grandes Ligas.

1988, Julio Franco bateó de 4-1 y extendió a 10 su racha dando de hit a inicio de temporada.

1992, Pedro Guerrero, San Luis, bateó de 4-1 y se robó una base, siendo la segunda de la temporada y la última de su carrera donde sumó 97.