Soto y Guerrero Jr.: vamos a lo que vinimos

La temporada de Grandes Ligas son 162 juegos en un período de seis meses. Hago esta puntualización porque un sector de la afición está preocupada por la baja producción de jonrones de Juan Soto dos (2) en 56 turnos con los Mets de New York.

Juan Soto conectó su segundo jonrón, productor de dos carreras, ante un recta de su compatriota Jorge Alcalá que puso punto final a una sequía de 13 juegos sin sacar la bola del parque. Soto comenzó el partido con su OPS por debajo de .800, en 794.

El dominicano firmó con los Mets por 765 millones de dólares por 15 temporadas. Soto era el beisbolista más codiciado del mercado de agentes libres de la MLB después de alcanzar la Serie Mundial 2024 con los Yankees.

La sequía de jonrones de Vladimir Guerrero Jr. es de cero (0) en 67 turnos con los Blue Jays de Toronto. Firmó un jugoso contrato el tercero más alto en la historia del béisbol, sólo detrás de los de Juan Soto (US$ 765 millones) y Shohei Ohtani (US$ 700 millones).

En 1961, cuando Roger Maris inició su histórica persecución del récord de 60 jonrones de Babe Ruth en una temporada, Roger Maris conectó su primer jonrón en el duodécimo juego de la temporada el 16 de abril para los Yankees .

El jonrón solitario de la quinta entrada fue contra el lanzador de los Tigres de Detroit, Paul Foytack.

Sin dudas, y eso está a la vista de todos, Soto y Guerrero han comenzado lentos en la producción de jonrones, que es el parámetro que utilizan los fanáticos para medir el rendimiento.

Lo de Juan Soto es más preocupante porque la prensa de la Gran Manzana no le dejará pasar una por lo que él tendrá que vivir en modo chiclets: "Adaptado a cualquier mordida".

LOS FAVORITOS DE HOY

DIRECTO: Houston...PALÉ: Arizona, San Francisco...TRIPLETA: Boston, Yanquis, San Diego.

MOTA Y SALUD: Rogamos al Todopoderoso por la salud de nuestra gloria de béisbol Manuel Mota, que se recupera de un derrame cerebral en Los Angeles. Dios tiene el control.

Un día como hoy 16 de abril En 1997, Wilton Guerrero, de los Dodgers, dispara su primer jonrón frente al lanzador Rick Reed de los Mets en el tercer episodio en el Shea Stadium.

En el 2000, Alex Rodríguez, de los Marineros de Seattle, dispara su séptimo jonrón con las bases llenas frente al dominicano Pedro Borbón Jr, de Toronto en el Skydome.

En el 2005, Manny Ramírez conectó un jonrón de dos carreras y un grand slam para impulsar todas las carreras de Boston en la victoria por 6-2 contra Tampa Bay . Matt Clement ganó en su debut en Fenway Park . Fue el 18.º grand slam de Ramírez en su carrera, la mayor cantidad entre los jugadores activos. El batazo lo empató en el tercer lugar de la lista histórica con Willie McCovey y Robin Ventura , solo detrás de Eddie Murray (19) y Lou Gehrig (23). También fue el 40.º juego de Ramírez con múltiples jonrones (38 juegos de dos jonrones, dos de tres).