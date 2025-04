José Rijo para calmar dolor: terapia con aceite de culebra y ritos de Vudú

"Escribir no es un pasatiempo, un deporte. Es una servidumbre que hace de sus víctimas unos esclavos." Mario Vargas Llosa Escritor “

Los peloteros no importa su clasificación son militantes 24-7 del sincretismo religioso y José Rijo víctima de las lesiones recurrió a todo tipo de recursos para aplacar el dolor. Mientras estaba en lista de lesionados, Rijo tomaba cuatro cápsulas diarias de un potente antiinflamatorio.

Debido a sus posibles efectos adversos, el medicamento, butazolidina, comúnmente llamado Bute, se administra solo en casos de dolor intenso.

Y para no dejar dudas, Rijo cubrió sus apuestas sobre qué religión podría ayudarle más. Durante mucho tiempo guardó un muñeco Vudú y una botella de aceite de culebra en su casillero. Roberto Clemente tenía fe ciega en el aceite de culebra, al igual que Manuel Mota.

En 1991, "Chago" buscó una nueva fuente de ayuda. Empezó a llevar una imagen del Papa Juan Pablo II en su kit de afeitarse. Antes de un comienzo en Pittsburgh, sacó la imagen del estuche y la apoyó en un gancho en su casillero.

Se dijo a sí mismo: "Si se cae, perdemos. Y si aguanta, ganamos". Quizás la intervención papal dio sus frutos. En cualquier caso, el 2 de julio, Rijo lanzó siete entradas de seis hits, y los Rojos vencieron a Pittsburgh por 2-1, para poner fin a una racha de tres derrotas.

Rijo superó la temporada de 1992 sin recurrir a la cirugía, pero fue extremadamente difícil. En julio no sabía si podría sobrevivir. Su dolor en el codo era una gran preocupación. "Solo sé que no mejora. Intento tomármelo con calma. Pero no me divierto, aunque estemos ganando".

De alguna manera, Rijo logró superar la temporada. Quizás fue por Bute, por vudú, por remedios milagrosos, por el Papa, o simplemente por pura determinación.

Sus números no fueron tan buenos como en el 91, pero aún así fueron buenos. Su proporción de ponches a bases por bolas fue la segunda mejor de la Liga Nacional.

Rijo lideró la liga en ponches en 1993. Ocupó el segundo lugar en efectividad y el tercero en WHIP. Lideró la liga en juegos iniciados y el segundo en entradas lanzadas. Rijo terminó quinto en la votación para el Premio Cy Young en 1993.

Rijo logró uno de sus objetivos al ser seleccionado para el Juego de Estrellas de 1994, aunque no lanzó. Su récord era de 8-4 en ese momento. Solo ganó un juego más después del receso.

Sus esperanzas de competir en otra Serie Mundial se vieron frustradas cuando la temporada de béisbol terminó por una huelga el 12 de agosto.

Aunque los Rojos ocupaban el primer lugar en ese momento, no había postemporada para ellos ni para ningún otro equipo. Rijo tuvo un récord de 9-6, con una efectividad de 3.08. Lideró la liga en juegos iniciados y fue segundo en ponches.

Un día como hoy 19 de abril 1986: José Rijo, de Oakland, en el triunfo de su equipo 7-2 sobre Seattle, ponchó 16 superando el récord del equipo que era de 13 en poder de Vida Blue.

2001: Pedro Martínez lanzó 6 entradas a Tampa y le ponchó 13, siendo esta la ocasión 71 con 10 ó más ponches (44 con Boston).

2004: Ron Belliard bateó de 4-3, 3 dobles para sumar 8 y encabezar ese departamento en la Liga Americana, el de hits con 25 y segundo en bateo con .466.