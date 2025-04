Juan Marichal fue premiado con 21 pollos fritos

"Creo profundamente en la suerte: cuanto más duro trabajo, más suerte tengo. " Thomas Jefferson “

En la primavera de 1958, Los Gigantes, tras mudarse a San Francisco para la campaña del 58, trajeron al lanzador dominicano Juan Marichal al campamento de primavera en Sanford, Florida, y lo invitaron a reunirse con otros prospectos latinoamericanos con Alex Pompez, quien había sido dueño de los Cuban Stars of the East de las Ligas Negras y de los New York Cubans antes de convertirse en cazatalentos de San Francisco.

Hablando en español, Pompez intentó preparar a los jugadores para la transición. Pero había algunas cosas de Estados Unidos que había que experimentar en primera persona para poder creerlas.

Asignado a los White Caps Clase D, Marichal subió a un autobús con sus nuevos compañeros y el mánager Buddy Kerr, a quien reconoció por proteger a los jugadores de color en el viaje de Florida a Indiana y durante toda la temporada.

Sin embargo, al igual que el discurso de Pompez, las buenas intenciones de Kerr no llegaron tan lejos.

Marichal llegó al equipo Sanford, clase A en la Liga de la Florida, junto a Manuel Mota, Mateo Alou, Julio César Imbert, Danilo Rivas y René Marte.

Juan con el equipo Michigan City, bajo la dirección de Boddy Kerr, lo que hizo el dominicano fue histórico: Récord 21-8, 1.87 de efectividad, 35 juegos iniciados, 24 completos, 245 innings lanzados, 200 hits permitidos, 51 vueltas limpias, 50 transferencias y 246 ponches.

Un dato curioso, es que en Michigan, un dueño de un restaurante le obsequiaba un pollo frito a cada lanzador que se anotara una victoria y a cada bateador que fletara un jonrón. Juan recibió 21 pollos fritos.

Antes de cumplir 21 años, fue nombrado All-Star de fin de temporada de la Liga del Medio Oeste (el único jugador de Michigan City en recibir este reconocimiento) y Novato del Año del circuito.

Unos meses después, recibiría otra nominación al Novato del Año, al obtener el honor en la Liga Invernal Dominicana con un récord de 8-3 para el Escogido.

Juan Marichal se convirtió en uno de los mejores jugadores firmados por los Gigantes en el mercado internacional tras fichar por US$500 en 1957.

Descubierto por Ramfis Trujillo, hijo del dictador Rafael Leónidas Trujillo, pasó a formar parte del equipo de béisbol de la Aviación Militar Dominicana. Horacio Martínez Estrella (El Rabit), fue el escucha que firmó a Juan Marichal para los Gigantes de San Francisco.

Juan Marichal, miembro del Salón de la Fama de Cooperstown logró seis temporadas de 20 ó más victorias, y no recibió ni un sólo voto en ninguna de esas seis estaciones para el premio Cy Young. En ningún momento se acusó de que hubo discriminación en perjuicio de Marichal.

Bill James en su Historical Baseball Abstracts resume la suerte de Marichal en los años 1963, 1966 y 1968 con esta frase: "Marichal fue grande en esas temporadas pero estaba en el lugar y el momento equivocados para ganar el Cy Young en cualquiera de esos años".

