Para los que se van de cabeza con el amague

2006: Julio Mañón se convirtió en el dominicano 102 que participó esta temporada vistiendo la franela de Baltimore y se enfrentó a Toronto donde realizó 11 pitcheos, apenas dos strikes y no sacó un out. No lanzaba en las Mayores desde el 30 de julio del 2003 y su última victoria fue el 27 de julio frente a los Bravos, donde lanzó dos episodios. Fue el dominicano 355 en debutar en las Mayores el 5 de junio de 2003 frente a los Angelinos.