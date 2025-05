Majaguazo de Mickey Mantle creó el término "jonrón de cinta métrica"

"La hipocresía es el arte de amordazar la dignidad" José Ingenieros Historiador “

Mickey Mantle dos años después de su debut en las Grandes Ligas, el 17 de abril de 1953, el futuro miembro del Salón de la Fama, conectó uno de los jonrones más largo registrados en la historia de este pasatiempo.

Fue ese día cuando nació el término "jonrón de cinta métrica", cuando uno de los mejores bateadores de poder del béisbol conectó un colosal batazo de 565 pies en el Griffith Stadium, en Washington.

Era la parte alta de la quinta entrada, los Yankees ganaron 2-1 a los Senadores en un día de fuerte brisa en Washington. Yogi Berra acababa de recibir base por bolas, dejando en manos de Mantle, de 21 años, la tarea de extender la entrada.

Tras pedir prestado el bate a Loren Babe, el bateador ambidiestro entró en la caja de bateo por el lado derecho, enfrentándose al zurdo Chuck Stobbs.

Mantle recibió una bola rápida a la altura del pecho de Stobbs, aplastándola hacia el jardín izquierdo en conteo de 1-1, y despachó un majaguazo que recorrió 565 pies.

La esférica, según relata el libro "Great Dynasties the Yanquis'', la recogió el niño de 10 años Donald Dunaway y la entregó a Arthur Patterson de la oficina de los Yanquis, recibiendo como pelota de regalo $20 dólares y otra firmada por Mantle.

Un despacho de Associated Press, que consigna "The New York Times of Baseball History", revela que el batazo de Mantle quedó 35 pies más corto del que conectó Babe Ruth en el Briggs Stadium de Detroit en 1926. El de Ruth es considerado el más largo en toda la historia de las Grandes Ligas.

También dice que cuando Ruth estaba con Boston, se conectó uno en 1919 de 587 pies en Tampa, Florida donde entrenaban los Medias Rojas.

Recuerdo que en el primer torneo de golf Juan Marichal celebrado en Playa Dorada, tuvimos el privilegio junto al Gringo Torres, José Esteban Rodríguez y Rafael Calderón de pasar un buen tiempo compartiendo con Mantle y la preguntamos sobre este cuadrangular y su respuesta fue la siguiente: "La más fuerte que he bateado en mi vida fue al lanzador Bill Fischer de los Atléticos".

Mantle se refería a un jonrón que facturó en la undécima entrada del 22 de mayo de 1963 en el Yankee Stadium.

Un día como hoy 1915: Babe Ruth, Boston, dispara su primer jonrón en las Grandes Ligas ante los envíos del lanzador Jack Warhop.

1996: Félix Fermín, agente libre, firma contrato con los Yanquis de Nueva York.

2001: Julio Lugo, Houston, dispara cinco hits incluyendo dos dobles ante los Expos.

2002: Pedro Martínez, Boston, le poncha 17 a Tampa Bay.

2012: Albert Pujols finalmente conecta su primer jonrón en la Liga Americana , rompiendo la sequía más larga sin jonrones de su carrera, al conectar un jonrón contra Drew Hutchison de los Blue Jays con corredor en base en la quinta entrada de la victoria de los Angels por 4-3. Pujols era abucheado constantemente por su falta de producción ofensiva tras firmar un contrato millonario para unirse a los Angels como agente libre en la pretemporada.

2021: Los Ángeles asignan al veterano toletero Albert Pujols para su liberación incondicional . Pujols se encuentra en la última temporada de un contrato de diez años y $253 millones, pero su producción ha disminuido significativamente en los últimos años y se ha convertido en un jugador suplente últimamente. Pujols, de 41 años, es el líder activo en juegos jugados , hits , jonrones y carreras impulsadas .