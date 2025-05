A un mes de Guatemala el partido más importante

¿Un rival que te saca el sueño?, le preguntó Avelino Cuadra la semana pasada a Neveleff. El seleccionador, sin pensarlo mucho, responde teniéndolo bien claro: Guatemala. Justo dentro de un mes nos enfrentaremos a ellos en un partido que determinará las aspiraciones de nuestro equipo nacional en el marco de las eliminatorias para el mundial del año próximo.

En Tandem, el podcast que también conduce Dámaso García Jr., el técnico argentino conversó a corazón abierto sin guardarse nada. Hoy, aprovecho estas líneas para trasladar mis impresiones de esa charla porque mucho de lo que se dijo allí es el reflejo de lo vivido hasta ahora en el marco de un proceso que ha dado sus frutos.

El 6 de junio está cada vez más cerca y para Neveleff el partido de ese día es el más importante porque nos jugamos la chance de poder ir a la fase de grupos. Y es que ganar allá de visitante nos abre las puertas a nuevas oportunidades, aprovecharlas nos colocaría bien cerca del gran sueño. Con emotividad se ha atrevido a compartir un sentimiento que todavía hoy sigue pareciendo utópico, pero que contagia: "si le ganamos a Guatemala yo siento que vamos a ir al mundial", precisa.

Apostar a ese objetivo de manera tan convincente no es un trastorno de la percepción de la realidad. Es cierto que un montón de gente, dentro y fuera, todavía no registra a República Dominicana como un país de fútbol por aquello de que nuestras tradiciones deportivas apuntan hacia otras disciplinas. Sin embargo, la motivación que han dado las clasificaciones al pasado mundial sub-20, a los juegos olímpicos de Paris, y a la próxima Copa Oro son una inyección al amor propio de un grupo de jugadores quienes al igual que su entrenador se tienen mucha fe.

Siento que todavía hay una brecha futbolística importante entre lo que somos y aquello que deseamos ser y, en esta ocasión, alcanzar. Sin embargo, el tiempo no juega a nuestro favor, el resultado se precisa ya, acortando al mínimo cualquier margen de error. De todos modos, esa realidad no me impide subirme en la guagua de un proceso que tiene en sus manos la gestión del grupo de jugadores más talentoso y de mejor nivel que jamás hayamos visto. Un proceso en el que se trabaja con la seriedad y el compromiso para seguir dándonos alegrías, y si ellos creen, por qué no, nosotros también. ¡Vamos Dominicana, siempre!