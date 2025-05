Mario Soto, un catcher convertido en lanzador

"Las estadísticas de béisbol son como las chicas en bikini, enseñan mucho, pero no todo" Toby Harrah Jugador y mánager de MLB “

Mario Soto se unió a los Rojos de Cincinnati en su cuarto intento, en 1977, y emergió durante un período de seis años (1980-1985) como uno de los mejores lanzadores de derechos en las Mayores, con un promedio de 208 ponches por temporada y 6.8 hits por cada nueve entradas, el promedio más bajo de cualquier abridor activo en esos años.

En su carrera de 12 años, terminada prematuramente por lesiones en el brazo y el hombro, Soto (100-92) se convirtió en el tercer lanzador dominicano en ganar al menos 100 juegos, después de Juan Marichal y Joaquín Andújar.

Soto jugaba béisbol en los terrenos baldíos locales siempre que podía, practicando por las tardes y jugando partidos los domingos. Empezó como receptor a pesar de su estatura alta y delgada, pero tenía un defecto: "No le daba ni a un coco".

Juan –Moñita- Melo durante mucho tiempo, se fijó en el fuerte brazo derecho de Soto y lo convirtió en lanzador a los 17 años.

Coqueteó con el no hitter

El 12 de mayo George Hendrick, de los Cardenales, le arruinó un intento de no hit conectando un jonrón con dos outs en la novena entrada.

Aunque los Rojos se recuperaron para ganar 2-1 contra el cerrador Bruce Sutter, el jonrón de Hendrick después de que Soto se quedó a un strike de un juego sin hits se llevó los titulares.

Soto, de 27 años y lanzador de derecho, cumplió su octava temporada con los Rojos cuando se enfrentó a los Cardenales un sábado por la tarde en el Riverfront Stadium de Cincinnati. Basándose principalmente en su recta, Soto ponchó a 10 Cardenales en las primeras seis entradas y a 12 en total.

Con el respaldo de brillantes jugadas defensivas de la segunda base Ron Oester, quien detuvo un roletazo de Ozzie Smith en la séptima y le lanzó la pelota al primera base Dan Driessen, y del jardinero derecho Dave Parker, quien realizó una atrapada de circo sobre una línea de Tommy Herr al hueco entre el jardín derecho y central en la octava.

Con una ventaja de 1-0, Soto se enfrentó a Ozzie Smith al abrir la novena. La mayoría de los 24.355 asistentes se pusieron de pie y vitorearon con entusiasmo. En lugar de inspiración, Soto sintió miedo.

"Estaba demasiado nervioso", declaró Soto a Associated Press. "Simplemente no lo soportaba. Estaba nervioso después de hacer el último out en la octava entrada. Nunca me había sentido así".

Aun así, Soto tuvo un comienzo prometedor en la novena. Ozzie Smith conectó un roletazo y Lonnie Smith un elevado a segunda. Eso hizo subir a Hendrick, quien había llegado al juego con un jonrón y un promedio de bateo de .224.

Soto le colocó dos strikes al bateador derecho. Hendrick luego conectó un par de fouls, aumentando el drama. Con la esperanza de que Hendrick fallara el swing, Soto lanzó sus siguientes dos lanzamientos altos. Sin embargo, Hendrick no se dejó tentar, y los lanzamientos fueron cantados como bolas, igualando la cuenta en 2 y 2.

Buscando atrapar a Hendrick con la guardia baja, Soto lanzó un cambio y Hendrick fletó jonrón.

"En cuanto lancé la pelota, pensé: 'Eso es un problema', dijo Soto.

Un día como hoy En 1963, Sandy Koufax lanzó un juego sin éxitos, ni carreras en San Francisco.

En 1975, nace en Santo Domingo Francisco Cordero, firmado en 1994 por Detroit.

En 1987, Mario Soto, Cincinnati logró su quinta salida y derrota a los Mets para su tercer y último triunfo. Fue su victoria 97 de por vida.

En el 2000, Pedro Martínez le poncha 15 a Baltimore en un triunfo 9-0 para sumar 32 ponches en dos salidas seguidas, estableciendo récord de la Liga Americana que había establecido Luis Tiant en 1968.