Felipe Rojas Alou en tu 90 aniversario ¡felicidades héroe de la Patria!

"La burla no dura mucho, todo aquel que se divierte con la caída ajena mañana gatea" Anónimo “

Felipe Rojas Alou (el Panqué de Haina) cumple hoy 90 años, siendo un ejemplo como atleta, beisbolista, dirigente y ciudadano ejemplar. ¡Feliz cumpleaños héroe de la Patria!.

Felipe Rojas Alou , primero brilló como jugador y luego como mánager, siendo bautizado por "El Dinámico" Rafael Rubí como "El Enorme Panqué".

Jugó su primer partido en las Grandes Ligas el 8 de junio de 1958 con los Gigantes de San Francisco, falló en dos turnos y remolcó una carrera contra los Rojos de Cincinnati, tras firmar con los Gigantes por $200 dólares en 1955.

"El día que me uní a los Gigantes fue uno de los más importantes de mi vida", recordó Felipe Alou. "Ese fue el día en que mi nuevo compañero, Al Worthington , me presentó a Jesucristo. No creo en las casualidades. Creo que era un hombre que me esperaba".

Alou pronto impresionó lo suficiente como para ganarse el puesto de jardinero derecho, que le pertenecía al aclamado Willie –El Loquito-Kikrkland, quien finalmente fue traspasado. El mejor año de Felipe en San Francisco fue 1962, cuando los Gigantes ganaron el campeonato. Bateó .316 con 25 jonrones.

El 12 de mayo de 1966, hace hoy 59 años se inauguró el Busch Memorial Stadium , con un juego en el que los Cardenales de San Luis derrotaron 4-3 a los Bravos de Atlanta y Felipe Rojas Alou disparó los dos primeros jonrones en este parque y además agregó dos sencillos.

El mayor de la Trilogía de Haina disparó 206 jonrones durante su carrera, 105 jugando en casa y 101 como visitante.

Facturó 133 jonrones solitarios, 52 con un solo corredor en base, 19 con dos hombres en base y dos grand slams. Alou conectó jonrones contra 122 lanzadores diferentes durante su carrera, conectó la mayoría de sus jonrones como primero en la alineación y remolcó 302 carreras en total.

Mánager del año

Alou fue nombrado Mánager del Año de la Liga Nacional después de guiar a los Expos a un récord de 74-40, el mejor de las Grandes Ligas, en 1994, pero la temporada terminó a principios de agosto por una huelga laboral, lo que le costó a Montreal la oportunidad de llegar a la Serie Mundial.

Un día como hoy 1970 : Ernie Banks conecta su jonrón número 500 de su carrera contra Pat Jarvis en la victoria de los Cubs por 4-3 sobre Atlanta en el Wrigley Field . También es su carrera impulsada número 1600.

La pelota, tras rebotar en el campo, es recuperada por el jardinero izquierdo de los Braves, Rico Carty , quien se la entrega a Banks. Carty, por su parte, batea sin problemas en su 30 en forma consecutiva.

1999: El lanzador de los Medias Rojas de Boston, Pedro Martínez, ponchó a 15 bateadores por segundo juego consecutivo en una victoria de 9-2 sobre los Marineros de Seattle .

2000 : El lanzador de los Medias Rojas de Boston, Pedro Martínez , quien registró 17 ponches en su última apertura el 6 de mayo contra Tampa Bay, ponchó a 15 en una blanqueada de 9-0 sobre los Orioles , para empatar un récord de la Liga Americana establecido por Luis Tiant de los Indios en 1968 por la mayor cantidad de ponches en dos juegos.

2015 : Los Marineros de Seattle igualaron un récord del equipo al conectar seis jonrones en una victoria de 11-4 sobre los Padres en el Safeco Field . Nelson Cruz conectó su decimoquinto jonrón, líder en las Grandes Ligas, mientras que Mike Zunino conectó dos, y Kyle Seager , Justin Ruggiano y Logan Morrison completaron la avalancha.