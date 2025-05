A Lukita y Carletto, con cariño

Lágrimas de emoción brotaron de los ojos de miles de fanáticos al final del partido del pasado sábado en el estadio Santiago Bernabéu. Al madridismo le tocó despedir a dos de sus más importantes leyendas de estos últimos tiempos: el mediocampista Luka Modric y el entrenador italiano Carlo Ancelotti.

Las despedidas, en todos los aspectos de la existencia, vienen repletas de sentimientos encontrados. Se cierran ciclos, caminos se separan y la vida continúa por nuevos rumbos. En medio de aquello, lo más importante fue sentir ese cruce de expresiones de cariño y agradecimiento mutuo entre ambos protagonistas, en todos los sentidos, con el público que siempre les acompañó, y con la institución de la que les toca salir habiendo dejado un legado inolvidable.

Sobre Lukita y su talento escribimos por acá de manera exclusiva el febrero pasado, aquel golazo ante el Girona hizo que nos rindiéramos nuevamente a sus pies. En esta ocasión toca hablar del líder, artífice y corazón de la época más exitosa del Real Madrid después de aquella que protagonizaron Di Stefano, Puskas y Gento. Desde que llegó en 2012, procedente del Tottenham Hotspur, se apoderó del juego y del corazón del club blanco. Fueron casi seiscientos partidos disputados, conquistando veintiocho títulos, incluyendo seis Champions League, seis Mundiales de Clubes, cinco Supercopas de Europa, cuatro Ligas, dos Copas del Rey y cinco Supercopas de España.

En 2018, rompió las hegemonías de Messi y Ronaldo al ganar el Balón de Oro, además de ser reconocido con el premio The Best de la FIFA y el galardón al Jugador del Año de la UEFA, por entre otras cosas haber llevado a su selección a la final del mundial de Rusia. Es un jugador querido por todos, incluso por el público rival, y es que quien no quiere a Modric no quiere al fútbol.

Con Ancelotti se rompió aquello de que las segundas partes no salen bien, le tocó volver en un momento complicado y se va de Chamartín dejando la vara bien alta. Se marcha como el entrenador más laureado en los ciento veintitrés años de historia del Real Madrid, con un total de quince títulos conquistados en seis temporadas repartidas en sus dos etapas: 2013–2015 y 2021–2025.

Como ninguno de los dos se retiran, el fútbol hará que sigamos apreciando el trabajo de ambos en otras latitudes. Ancelotti aterrizó el domingo en la noche en Brasil para tomar las riendas de la selección de ese país, con la encomienda de la conquista del sexto mundial. De Modric no se sabe todavía su nuevo destino, pero lo que sí tiene claro es poder seguir a tope para intentar jugar el próximo año con Croacia su quinto mundial.