Yogi Berra y su filosofía del béisbol y de la vida

"Mi filosofía de pitcheo es simple: mantener la bola alejada del bate" Satchel Paige “

Lawrence Peter Berra mejor conocido como "Yogi", ya que se sentaba con las piernas cruzadas como los practicantes de yoga, militó 18 años con Yankees, uno con Mets, es miembro del Salón de la Fama de Cooperstown y creador del Yogismo, calificado por algunos como el Rey de las frases disparatadas.

Yogi Berra, un receptor que vivió el juego con una filosofía muy especial. En su glosario de Yogismos se pueden leer estas perlas:

"Esto no se acaba, hasta que se acaba".

"Hasta Napoleón tuvo su Watergate".

"La mitad de las mentiras que dicen de mi, son verdad".

Cuando le preguntaron en los entrenamientos de primavera acerca del tamaño de su gorra dijo: "No sé, todavía no estoy en forma". En referencia a una película de Steve McQueen, dijo: "Seguramente la hizo antes de morir".

La esposa del alcalde de Nueva York le dijo que se veía fresco, a pesar del calor reinante: "Tampoco usted parece muy caliente". Esta no tiene madre: "Nunca contesté una carta anónima".

"Realmente no dije lo que dije". Cuando le preguntaron la hora, respondió: ¿En este momento?". "Hicimos demasiados errores equivocados". "El futuro ya no es lo que era". "Aquí se hace tarde temprano".

Gran creatividad

Cuando le preguntaron qué haría si se encontrara un millón de dólares: "Buscaría al tipo que lo perdió y si es pobre, se lo devolvería". Esta es genial: "Sabía que iba a tomar el tren equivocado, así que salí temprano".

Cuando le preguntaron cómo quería su pizza: "Mejor córtala en cuatro pedazos, porque no tengo tanta hambre como para comerme seis pedazos". "El béisbol es noventa por ciento mental, la otra mitad es física".

"Fue imposible iniciar una conversación; todo el mundo hablaba demasiado".

Juan Soto debe responder con este Yogismo: "¿Una mala racha? No estoy en una mala racha, simplemente no estoy bateando". "Ya nadie va a ese sitio; está demasiado lleno".

Una salida repentista fue cuando su esposa Carmen le preguntó: "Yogi, eres de San Luis, vivimos en Nueva Jersey, y jugaste en Nueva York, si mueres primero: ¿Dónde quieres que te entierre?" Yogi respondió: "Sorpréndeme".

"Si das el ciento por ciento en la primera mitad del juego y no es suficiente, en la segunda darás lo que te queda".

"Siempre pensé que ese disco se mantendría hasta que lo rompieran". "Los otros equipos pueden causarnos problemas si nos ganan". Siendo gerente de los Yankees, estos adquirieron al veloz Ricky Henderson y dijo: "Puede correr cuando quiera, le he dado luz roja".

"Hay que asistir al funeral de los amigos; si no, ellos no irán al tuyo." "Tengo un dolor de cabeza en todo el cuerpo". "No hay cosa que duela más que un dolor".

Con esa filosofía es que hay que disfrutar el juego, la política y la vida.

Un día como Hoy 1925: Lou Gehrig reemplaza a Willy Pipp en primera base para comenzar su racha de 2,130 juegos jugados en línea.

1998: Julio Franco, Cleveland, extiende a 20 su cadena de juegos seguidos dando hit.

2004: Albert Pujols, batea de 5-5, dos dobles en la victoria de San Luis 8-1 sobre los Piratas.

2005: San Francisco le extiende contrato hasta el 2006 a Felipe Alou y una opción para el 2007.