El escándalo de acoso sexual de Luis Rosa puso a temblar la pizarra

El escándalo del entrenador Julio Ángeles de la academia Olympic Gymnastics Academy (OGA), presunto acusado de acoso sexual contra una menor de 15 años, debe ser investigado hasta las últimas consecuencias.

La denuncia fue presentación ante la Fiscalía de Atención a Violencia de Género de Santo Domingo Este por la madre de la adolescente, la que debe recibir el respaldo de la Federación Dominicana de Gimnasia y del Comité Olímpico Dominicano.

Según la denunciante, encontró conversaciones comprometidas entre su hija y el entrenador en la aplicación WhatsApp.

El mayor escándalo de acoso sexual en la República Dominicana ocurrió en 1997, cuando el escucha boricua Luis Rosa , de los Gigantes de San Francisco, puso a temblar la pizarra en San Pedro de Macorís.

Rosa tuvo problemas con la ley cuando 15 peloteros dominicanos lo acusaron de solicitarle favores sexuales a cambio promover sus firmas en los Estados Unidos. Rosa pasó un tiempo bajo arresto en San Pedro de Macorís.

La voz cantante la llevó Yan Carlos Ravelo quien expresó que "la mayoría de los jugadores de aquí, todos venimos de familias pobres y humildes y soñamos con llegar a las Grandes Ligas, o al menos a Estados Unidos, para que nuestros padres y hermanos puedan tener una vida mejor".

Ravelo , un lanzador de derecho de 20 años que presentó la denuncia penal inicial en junio le manifestó al matutino El Siglo que " Luis Rosa se aprovechó de nuestra pobreza y nuestra desesperación por una visa estadounidense para convertirnos en sus esclavos".

Dos de los 15 denuncias originales, Gabriel MacDonald y Miguel Mota, se retractaron de sus acusaciones . Sentado al lado de Rosa, MacDonald, un tarro de dinero central de 20 años, se describió a sí mismo como tan pobre y confundido después de su liberación, la muerte de su madre y el nacimiento de un hijo que inventó la historia con la esperanza de conseguir algo de dinero .

Pero en una declaración jurada ante los fiscales dominicanos, la exestrella de las Grandes Ligas Joaquín Andújar, nativo de San Pedro de Macorís que fue entrenador de lanzadores para el equipo de desarrollo de los Gigantes que dirigió Luis Rosa durante la temporada de 1996, contradijo esa versión de los hechos.

"Uno de ellos me dijo que no podía llegar a lanzar porque Luis Rosa había dicho que a menos que se acostaran juntos no le dejarían subir al montículo", testificó Andújar bajo juramento. Hay muchas historias en el deporte sobre acoso sexual y la olla no se destapa, porque en muchos de estos casos el extintor del dinero baja la intensidad de las llamas.

Un día como hoy 5 de junio 1984: Alejandro Peña, de los Dodgers, poncha a 9 de los Rojos de Cincinnati, la mayor cantidad de su carrera. 1989: Ramón Martínez, de los Dodgers de Los Ángeles, logra su primera blanqueada en las Grandes Ligas, al derrotar 7-0 a los Bravos de Atlanta. Permitió 6 hits y poncho 9.

1997: Alex Rodríguez, bateó para el ciclo frente a Detroit, convirtiéndose en el primer jugador de los Marineros que logra la escalera.

2001: Los Medias Rojas de Boston derrotaron 4x3 en 18 episodios. El bateador designado de Boston, Manny Ramírez recibió cuatro bases por bolas intencionales, igualando la marca de la Liga Americana establecida por Roger Maris el 22 de mayo de 1962. Maris lo hizo en un juego de 12 entradas. El récord de las Grandes Ligas es de cinco, establecido por Andre Dawson (El Halcón) en un juego de 16 entradas el 22 de mayo de 1990.