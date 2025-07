Los fanáticos son los culpables que Juan Soto no fuera titular en el Juego de Estrellas

"Cuando des, no lo recuerdes jamás, cuando recibas no lo olvides nunca." Anónimo “

Juan Soto, jardinero derecho de los Mets de New York, no recibió el voto masivo de los fanáticos para ser titular del Juego de Estrellas 2025.

Los fanáticos de los Yanquis, de Washington y San Diego no votaron por Soto y los dominicanos no emitieron su voto de forma masiva.

Parece absurdo tener que defender el honor de alguien con un contrato de $765 millones y un wRC+ de 154, pero aquí estamos al pie del cañón, como el tremendo juez.

Soto ha estado en racha desde su inusual caída en mayo, pero parece que su reciente ofensiva fue demasiado pequeña y tardía para que sus compañeros lo votaran o para que la liga lo incluyera.

Entiendo que a Soto se le exija más que a los demás para conseguir una invitación al Juego de las Estrellas, pero vamos; que no haya sido un candidato indiscutible al MVP no significa que no merezca ser celebrado como uno de los mejores del béisbol, y claramente lo sigue siendo.

Dos jardineros dominicanos con números por debajo de Soto, estarán en el clásico de media estación: Fernando Tatis III y Julio Rodríguez, lo que descarta el San Benito de discriminación.

Soto tuvo un comienzo más lento que un sueño de miel de abejas, pero en la actualidad su promedio de bateo está en .267, con 21 jonrones, 51 carreras remolcadas y 72 bases por bolas, líder de ese encasillado.

Se podría decir que el inicio flojo como un diente de leche, le quitó motivación a que los seguidores de los Mets lo marcaran abrumadoramente como su preferido.

Si bien todos los jugadores de cada equipo merecen ser incluidos, algunos nombres importantes quedaron fuera de las alineaciones titulares y ahí están los ejemplos por los Nacionales de Washington, James Wood y la primera base de los Mets de Nueva York, Pete Alonso. El campocorto de los Rojos de Cincinnati, Elly de la Cruz y el parapocorto de los Astros de Houston, Jeremy Peña, no fueron seleccionados.

Wood fue eliminado en los jardines de la Liga Nacional por Pete Crow-Armstrong, Kyle Tucker y Ronald Acuña Jr. Alonso fue eliminado por un estrecho margen por Freddie Freeman en primera base. De La Cruz terminó detrás de Francisco Lindor, compañero de Alonso en los Mets, en el campo corto.

En la Liga Americana, Peña ha jugado a nivel de Jugador Más Valioso (MVP) con los Astros esta temporada. Sin embargo, la votación favoreció a otro campocorto de la División Oeste de la Liga Americana. El destacado novato de los Atléticos, Jacob Wilson, que ganó la nominación como campocorto de la Liga Americana.

Peña está en la lista de lesionados de Houston por una fractura de costilla. La estrella de los Astros estará de baja al menos diez días y probablemente priorizará la segunda mitad de la temporada regular sobre el Juego de las Estrellas.

El Juego de las Estrellas vuelve a estar repleto de estrellas, ya que las mejores figuras de la liga se reúnen en el Truist Park de Atlanta el 15 de julio.

República Dominicana en la alineación titular por la Liga Americana tendrá como titular a Vladimir Guerrero Jr, en la primera base ya José Ramírez, en la antesala y por la Liga Nacional en la segunda base a Ketel Marte y en la tercera a Manny Machado.

Un día como hoy, 8 de julio 1941: Un dramático jonrón de Ted Williams en el cierre del noveno episodio, con dos out le dio la victoria a la Liga Americana 7-5 en el Juego de Estrellas en el Briggs Stadium en Detroit.

1970: Jim Ray, San Francisco, batea para el ciclo contra Atlanta y se convierte en el primer jugador en 25 años en remolcar seis carreras en una entrada. San Francisco ganó 13-0.

1985 : Joaquín Andújar dispersa 12 sencillos para registrar su 15ta. victoria y los Cardenales derrotaron 6x1 a los Gigantes.

2013 : El jardinero central Carlos Gómez, de los Cerveceros, cierra el partido de hoy contra los Rojos robándole a su compañero All-Star Joey Votto un posible jonrón de dos carreras al atrapar la pelota por encima de la barda para el último out. La gran atrapada salva la victoria de Milwaukee por 4-3.

2019: La juventud domina el Derby de Jonrones celebrado en el Progressive Field de Cleveland, donde dos novatos se enfrentan en la ronda final. Pete Alonso, líder de novatos en las Grandes Ligas con 30 jonrones, se impone a Vladimir Guerrero Jr. por 23 a 22. Sin embargo, el joven de 20 años de Toronto tiene una presentación espectacular, incluso llegando al evento con solo ocho jonrones en las Grandes Ligas: conecta un total de 91 jonrones en las tres rondas, incluyendo el más largo de la noche, de 488 pies. Por su parte, Alonso, de los Mets duplica con creces su salario anual con el premio de $1 millón para el ganador.