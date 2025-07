Derby de Jonrones: Matt Olson favorito de los fanáticos y Cal Raleigh el de los apostadores

"Si el dinero y el poder te hacen arrogante, la enfermedad y la muerte te mostrarán que no eres nada en esta tierra." Anónimo “

Las líneas que marcan el movimiento de las apuestas para el Derby de Jonrones, están colocando a Cal Raleigh, de los Marineros de Seattle, como el favorito, el "macho-macho", como seguro candidato para ganar.

El Derby de Jonrones de la MLB 2025, que se celebrará hoy lunes, preparará el terreno para el Clásico de Estrellas, el martes, y cuenta con una gran cantidad de All-Stars en la lista, que pondrán el "No, no y no" de Ernesto Jerez en primera línea.

Matt Olson, de Atlanta, es el favorito de la afición, ya que la competencia será en su casa en el Truist Park, pero Cal Raleigh es el favorito en las apuestas.

Sin embargo, no se puede quitar la mirada a dos jóvenes de 22 años, James Wood y Junior Caminero, héroe de la corona de los Leones del Escogido con el majaguazo que le dio a Jairo Asencio. Ambos querrán dar un espectáculo antes de jugar su primer Juego de Estrellas la noche siguiente. El Derby de Jonrones de la MLB verá a siete de los ocho participantes debutar en el clásico.

Caminero es un jugador sumamente entretenido y ha estado en el centro de todo para un sorprendente equipo de los Rays este año.

Al igual que Wood, se convertiría en el jugador más joven en ganar el Derby, pero apuesto a que Caminero, con su perfil clásico de bateador, participará en este Derby muchas, muchas veces. Aunque quizás sea demasiado pronto para esperar que gane uno.

El Derby de Jonrones de la MLB 2025 se llevará a cabo a las 8 pm, y cada jugador verá 40 lanzamientos en la primera ronda. Cuatro avanzarán a las semifinales, donde se les asignará la cabeza de serie según su desempeño en la primera ronda, antes de que los dos ganadores avancen a la final, que consta de 27 lanzamientos.

Raleigh es el favorito con +280 (arriesga $100 para ganar $280), seguido de Oneil Cruz (+300) y Wood (+450). Olson, quien reemplazó a Ronald Acuña Jr. en el campo el viernes, es el cuarto favorito con +750.

Nadie batea con más fuerza que Cruz quien conectó una pelota que llegó hasta el río Allegheny a principios de este año. Cruz, es el favorito con +340 en las casas de apuestas BetMGM. Batea apenas .204 en lo que va de temporada, pero tiene 16 jonrones.

Un día como hoy, 14 de julio 1967: Eddie Mathews, ex tercera base de los Bravos de Milwaukee, jugando para los Astros de Houston, dispara su jonrón 500 contra Juan Marichal en el Candestlick Park. 1985: Henry Rodríguez es firmado por Rafael Ávila y Eleodoro Arias para los Dodgers. 1992: José Mesa es adquirido por los Indios de Cleveland desde los Orioles por Kyle Washington. 1995: Ramón Martínez, de los Dodgers, lanzó un juego sin hits, ni carreras frente a los Marlins de Florida, convirtiéndose en el segundo lanzador dominicano en lograr esa proeza. 2000: Quilvio Veras segunda base de Atlanta sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Se perderá el resto de la temporada.