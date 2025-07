El béisbol con nuevas reglas, lento pero seguro está perdiendo su esencia

"Nunca discutas con alguien cuyo televisor es más grande que su biblioteca." Anónimo “

Creo como fiel seguidor en la dialéctica, en los cambios en todos los sentidos, la esencia que colocaba el béisbol como un deporte donde pronosticar el final de un juego era señalado como algo que no estaba escrito y hasta que no se dieran las manos no se podía cantar victoria y nos coloca en un juego en modo Nintendo.

Rob Manfred quiere futbolizar el béisbol. El fútbol cuando termina empate en el tiempo reglamentario su final se define con penales. La edición 95 del Juego de Estrellas tuvo su desenlace con un mini derby de jonrones.

El béisbol se ve diferente cada año a medida que las innovaciones tecnológicas, la reducción de la capacidad de atención de la sociedad y las grandes preocupaciones de marketing se han infiltrado en las Grandes Ligas, con el San Benito de que hay que reducir el tiempo de los juegos.

El deporte, que había permanecido prácticamente intacto desde principios del siglo XX, ha experimentado una oleada de cambios importantes en sus reglas tan solo en la última década y media. Y es muy posible que el cambio más significativo en la historia del juego esté a solo 12 meses de consolidarse. Los fanáticos del béisbol observaron en el Juego de Estrellas el avance en vivo del sistema de desafío de bola-strike automatizado (ABS), esta regla que podría implementarse en juegos reales de MLB el próximo año.

Reitero que no soy opuesto a los cambios, me gusta un bolero de Felipe Pirela y escucho a mis nietas brincar con Dady Yankee y lo mismo me sucede con Toña La Negra y Carol G.

La próxima temporada se podría implementar un cambio absolutamente monumental en las reglas, y posiblemente se permita a los jugadores desafiar algunas decisiones sobre bolas y strikes y borrar con Liquid Paper la vieja teoría de que "bolas y strikes no se discuten".

En el 2026, la zona de huelga está y podría estar definida por la altura del bateador sobre el hogar, un 27 % por encima de la tierra, extendiéndose hasta un 53,5 % más arriba.

El colmo de los cambios sería que se aplique el concepto de la "Regla de la Misericordia"; en otras palabras, si un equipo va perdiendo sin remedio al final del partido, su mánager tendrá la opción de simplemente decir "Se acabó", y el juego terminaría.

Ante la situación que se vive con los cambios, el veterano periodista venezolano Juan Vené considera que "el comisionado Rob Manfred ha superado todos los récords de locuras cometidas desde las oficinas de Park Avenue".

UN DÍA COMO HOY, 17 DE JULIO

1993: Félix José, de los Reales de Kansas City se roba tres bases en un juego por primera vez en su carrera contra Toronto.

Un día como hoy, 17 de julio 1971: Juan Marichal, Gigantes de San Francisco, permite solo un hit en ocho entradas, pero los Rojos de Cincinnati anotaron tres en la parte baja de la novena para ganar, 3-2. Tony Pérez conecta un sencillo de dos carreras para ganar.

1983: en un acto en el Candestlick Park en San Francisco, retiran el número 27 del lanzador Juan Marichal, inmortal del Salón de la Fama de Cooperstown.

2005: Manny Ramírez, Boston, dispara su jonrón 414 de por vida y empata con Darrel Evans en el puesto 37.