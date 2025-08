Luce oscuro el futuro de los pitchers de los Guardianes, Luis Ortiz y Enmanuel Clase

"En la vida el respeto se gana, la honestidad se aprecia y la lealtad se devuelve." Anónimo “

Es una pena tener que admitirlo, pero nosotros los dominicanos somos cum laude en fullería deportiva con una maestría en que "Na e´ Na".

En el abanico de delitos están la falsificación de actas de nacimientos, cambios de identidad, violencia doméstica, violación a la política de dopaje y ahora las apuestas de nueva generación.

Una nube oscura ha descendido sobre la temporada de los Guardianes de Cleveland cuando dos de sus lanzadores más destacados, ambos dominicanos, el cerrador Emmanuel Clase y el abridor Luis Ortiz, se encuentran en el centro de la investigación de apuestas de la MLB, una situación que amenaza con alterar permanentemente sus carreras e impactar las aspiraciones de campeonato del equipo.

Si se comprueba que ambos pitchers dominicanos apostaron serán suspendidos de por vida.

Los problemas de ambos lanzadores giran en torno a las apuestas especiales, apuestas específicas sobre métricas de rendimiento individual en lugar de resultados de juegos y que se realizan vía telefónica.

En el caso de Ortiz, se apostaron cantidades inusuales de dinero a que los lanzamientos de los juegos del 15 y 27 de junio serían una bola o un bateador golpeado. Ambos lanzamientos terminaron muy fuera de la zona de strike.

La MLB ha fijado el 31 de agosto como fecha límite para la investigación, aunque podría extenderse si es necesario. Independientemente del plazo, la realidad práctica es que ambos jugadores están prácticamente fuera de acción para la temporada 2025.

¿Podrán Ortiz y Clase lanzar en la Liga Dominicana?

Los Reglamentos de la LIDOM no contemplan nada sobre este delito, a pesar de que en nuestro país se puede apostar a esas nuevas modalidades.

Para los Guardianes, que comenzaron la temporada con aspiraciones al campeonato, la pérdida de su cerrador estrella representa un duro golpe para su bullpen. La investigación también ha ensombrecido a la organización durante lo que se espera sea una emocionante carrera por los playoffs.

Mientras los investigadores de la MLB siguen removiendo muchas piedras, los Guardianes y sus fanáticos solo pueden esperar la determinación final, mientras esperan que ningún otro jugador se vea implicado en la creciente investigación.

El comisionado de la MLB, Rob Manfred, fijó posición sobre la investigación:

"Hay ciertos tipos de apuestas que me parecen innecesarias y particularmente vulnerables. Sé que había muchas apuestas deportivas, muchísimas ilegales y no teníamos ni idea de las amenazas que suponían para la integridad del juego porque no era transparente. Creo firmemente que la transparencia y el control que tenemos ahora, como resultado de la legalización y las asociaciones que hemos creado, nos colocan en una mejor posición para proteger el béisbol de lo que estábamos antes".

Un día como hoy; 1 de agosto 1968: Juan Marichal, San Francisco derrotó 2-0 a los Dodgers. Fue su victoria 20 por quinta ocasión en su carrera.

1992: José Vizcaíno, de los Cubs de Chicago, dispara su primer jonrón en las Mayores.

1998: Los Reales de Kansas City se estafan ocho bases, donde José Offerman, Kansas City, se roba cuatro bases para empatar un récord de la franquicia, en una victoria 9x5 sobre los Orioles.