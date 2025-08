Los Yankees de New York están en declive

"No te confíes tanto de los halagos, recuerda que el hombre acaricia el caballo para poder montarlo. " Don Corleone/El Padrino “

Hace muchos años el periodista cubano Fausto Miranda me dedicó su libro "Yankees en New York y en todas partes", en vista de que el suscrito es parte de esa legión de seguidores de los que una vez fueron bautizados como los "Bombarderos del Bronx".

En el prólogo, Miranda relata que "cuando visité por primera vez el Yankee Stadium, apenas dos años después de terminada la II Guerra Mundial, me parecía imposible. Y como en el cuento, tuve que pellizcarme dos veces para comprobar que no era un sueño".

En mi caso viví algo parecido que podría definirlo de fantástico cuando en 1975 me tocó cubrir mi primer juego en las Mayores y fue de los Yankees, pero no tuve el privilegio de que fuera en el Yankee Stadium, ya que en esa temporada, ese 11 de abril, los Yankees jugaban en el Shea Stadium, pero no podré olvidar la impresión que me dio ver jugando a Graig Nettles en la esquina caliente, a Bobby Bonds en el prado derecho y a Thurmon Munson en la receptoría.

Ese día, ante una asistencia de 26,212 aficionados los Yanquis perdieron 5-3 de los Tigres de Detroit. Traigo el tema porque revisando la libreta de anotación encontré ese juego y la alineación era la siguiente: Sandy Alomar (2b), Alex Johnson (Bd), Bobby Bonds (Rf), Bob Oliver (1b), Thurman Munson (C), Lou Piniella (LF), Graig Nettles (3b), Elliot Maddox (CF) y Jim Mason (SS).

Ese día Jim Casfish Hunter lanzó partido completo, pero Mickey Lolich y John Hiller silenciaron la escuadra neoyorquina.

Hoy las derrotas de los Yankees trazan un camino diferente. En la División Este ocupan el tercer lugar (60-53) a cinco juegos y medio de los Azulejos de Toronto (66-48) y 2.5 de los Medias Rojas de Boston (63-51), sin incluir los juegos del martes.

Los Yankees están en declive rápidamente. Desde el 28 de mayo cuando tenían marca de 35-20 y una ventaja de 7.5 juegos en la División Este de la Liga Americana, su récord es de 25-32. Acaban de ser barridos por los Marlins por primera vez en la historia de la franquicia y han perdido 18 de sus últimos 26 juegos. El lunes perdieron su cuarto juego en línea de los Vigilantes de Texas.

Su dominio para llegar a los playoffs se está debilitando y las voces que reclaman la sustitución del puesto de mánager de Aaron Boone son cada vez más fuertes.

Un día como hoy, 6 de agosto 1999: Los Mets de New York firmaron al lanzador dominicano José Mercedes. 2000: El jardinero Stanley Javier, de los Marineros de Seattle, dispara cinco hits, un doble en seis turnos contra los Yanquis, la mayor cantidad que logra en un partido. 2003: Los Yanquis, luego de tener en roster por tres semanas a Armando Benítez, lo cambian a Seattle por Jeff Nelson. 2021: Los Atléticos de Oakland reciben un gran golpe cuando el RF titular Ramón Laureano recibe una suspensión de 80 juegos por dar positivo por la sustancia prohibida Nandrolona.