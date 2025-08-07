"Ser odiado es un indicador de éxito. Nadie odia a los perdedores." Anónimo “

Ramón Peña, el súper escucha de los Guardianes de Cleveland tomó a José Ramírez como paradigma para demostrar la calidad y el potencial que guardaba como un secreto de Estado.

El nativo de Baní y defensor de la esquina caliente de los Guardianes de Cleveland, José Ramírez, es uno de los mejores jugadores de las Grandes Ligas y lo demuestra año tras año, independientemente de si recibe reconocimiento por ello. Para nosotros debe ser el defensor de la tercera base del equipo dominicano en el Clásico Mundial de Béisbol.

Desde el 2020, Ramírez ha terminado entre los 10 primeros en la votación al Jugador Más Valioso de la Liga Americana y ha ganado cinco Bate de Plata a lo largo de sus 13 años de carrera en las Grandes Ligas.

En la temporada 2025, las estadísticas de "J-Ram" no han cambiado nada de esto, con el siete veces All-Star conectando 23 jonrones y remolcando 61 carreras, una continuación de su temporada de 39 jonrones y 118 carreras impulsadas que tuvo el año pasado.

Gracias a la estadística y su amplio campo de análisis, Ramírez se destaca como uno de los dos únicos bateadores de la Liga Americana —junto al dos veces Jugador Más Valioso y actual MVP, Aaron Judge, de los Yankees de Nueva York— que pueden presumir un promedio de bateo superior a .300 y un OPS por encima de .900.

El jardinero de los Yankees ganó el premio al Jugador Más Valioso de la Liga Americana de 2024, su segundo premio en su carrera, después de casi reclamar la primera Triple Corona de bateo desde 12 años antes, cuando la leyenda de los Tigres, Miguel Cabrera, logró la hazaña.

Judge bateó un promedio de .322, con 58 jonrones y 144 carreras impulsadas, la tercera vez en su carrera que eclipsó la marca de 50 jonrones en una temporada.

Ramírez terminó quinto en la votación para el premio detrás de Judge, el campocorto de los Reales Bobby Witt Jr, el entonces jardinero de los Yankees Juan Soto y el campocorto de los Orioles Gunnar Henderson.

Si Ramírez continúa con su producción de élite durante el resto de la temporada, finalmente podría obtener el premio al Jugador Más Valioso de la Liga Americana que se le ha escapado durante toda su carrera.

Todavía se oye, se escribe y se discute que el béisbol se inventó en los Estados Unidos. Lo que no admite discusión es la calidad incuestionable de un antesalista nacido en Baní: José Ramírez, descubierto por el súper cazatalentos Ramón Peña.

Un día como hoy 1990: El lanzador Pascual Pérez fue operado del hombro derecho y perdió la temporada. 1992: Bienvenido Rivera, Filadelfia, consigue su primera victoria en las Grandes Ligas al lanzar 8 entradas ante Montreal. 2002: Los Atléticos vencieron a los Medias Rojas 9-1, pero la racha de 24 juegos bateando de hit del SS Miguel Tejada llegó a su fin. La racha comenzó el día después del receso del Juego de Estrellas, el 11 de julio, y es la segunda más larga en las Grandes Ligas este año, solo superada por la de Luis Castillo. 2003: Albert Pujols se une a José Canseco como los únicos jugadores que han disparado 30 jonrones y 100 remolcadas en sus primeras tres campañas.