Piratas de Pittsburgh jugaron con una alineación de negros

El 1 de septiembre de 1971, se produjo un hecho histórico en el Three Rivers Stadium de Pittsburgh, cuando el dirigente Danny Murtaugh, quien dirigió a las Águilas Cibaeñas en 1975-76, colocó en el terreno de juego a nueve jugadores negros, lo que produjo un gran asombro en los 11,278 aficionados que asistieron al encuentro ante los Filis de Filadelfia.

Los Piratas derrotaron 10 carreras por 7 a los Filis, al compás de 13 hits y a la defensa una pifia.

La alineación de los Piratas fue la siguiente: Rennie Stennett, 2B; Gene Clines, CF; Roberto Clemente, RF; Willie Stargell, LF; Manny Sanguillén, C; Dave Cash, 3B; Al Oliver, 1B, Jackie Hernández, SS y Dock Ellis, P.

Los latinos en acción fueron Stennett y Sanguillén, panameños; Clemente, Puerto Rico y Hernández, del centro Tinguaro en Cuba.

Stennett, Clines, Stargell, Sanguillén, Cash y Oliver jugaron para las Águilas.

Buena ofensiva

Los primeros ocho negros de la alineación conectaron de hit: Stennett, 5-2, H2; Clines, 5-2, H2; Clemente, 5-2; Stargell, 3-2, H2; Sanguillén, 4-2, H4; Cash, 3-1 y Oliver, 4-2. Hernández, de 2-0.

Dock Ellis, el lanzador abridor salió sin decisión. Siendo un cotizado prospecto de los Piratas lanzó en la liga dominicana para las Águilas Cibaeñas terminando como líder en ganados y perdidos en la temporada 1966-67 con registro de 9-3 para 750.

Ellis ayudó a las Águilas a ganar la serie regular (34-24) y finalmente el campeonato teniendo como capataz a Pete Peterson, logrando vencer en la serie final a los Leones del Escogido en ocho juegos.

Un día como hoy 1961: Julián Javier con un jonrón con las bases llenas, fue el héroe en la blanqueada 4x0 de los Cardenales sobre los Piratas.

1977: Los lanzadores de los Rojos de Cincinnati, Doug Capilla y Pedro Borbón, se combinaron para un juego de un solo hit de los Dodgers de Los Ángeles, un sencillo dentro del cuadro de Ron Cey al SS con dos outs en la séptima entrada. Cey fue declarado quieto en una jugada cerrada y disputada en primera base. Capilla fue retirada con dos en base en la octava entrada.

2002: Vladimir Guerrero, padre , de los Expos de Montreal conecta su jonrón 200 de por vida.

2010: El lanzador Marcos Mateo se convirtió en el dominicano 516 en debutar en las Grandes Ligas y lo hizo con los Cubs.