Juan Marichal, se cumplen hoy 51 años de su victoria 243

"Nunca confundas a las personas que te rodean, con las personas que están contigo." Anónimo “

El domingo 11 de agosto de 1974, hace hoy 51 años, en el Oakland Alameda County Stadium, Juan Antonio Marichal Sánchez (El Manico), con la franela de los Medias Rojas de Boston, obtuvo su victoria 243, la última de su brillante e inmortal carrera en las Grandes Ligas.

Los Medias Rojas derrotaron 2-1 a los Atléticos de Oakland, ante 14,291 aficionados, en 2 horas y 19 minutos.

Juan se enfrentó a 27 bateadores en 8 episodios, 3 hits, no le marcaron carreras, una base y 6 ponches. Su registro de esa estación fue de 5-1, 4.44 efectividad.

Las dos vueltas las impulsaron Cecil Cooper y Doug Griffin. La carrera de Oakland la mandó a la goma Jesús Rojas Alou con un fly de sacrificio.

Marichal registró 244 juegos completos en sus 16 años en las Grandes Ligas. A lo largo de su carrera, tuvo un estilo de lanzar único, con su inolvidable alzada de la pierna izquierda, una precisión asombrosa y variados ángulos de brazo.

Durante la mayor parte de su carrera, Marichal lanzó para los Gigantes de San Francisco. De sus 16 temporadas, 14 las pasó con San Francisco. Ganó 191 juegos en la década de 1960, la mayor cantidad para cualquier lanzador. El "Dandy Dominicano", como se le conoció a Marichal, fue 10 veces All-Star.

Se retiró en 1975, después de pasar un año en Boston con los Medias Rojas y una temporada con los Dodgers de Los Ángeles.

Las últimas estadísticas de la carrera de Marichal no dejan lugar a dudas de que fue miembro del Salón de la Fama: 243 victorias, 52 blanqueadas y una excelente efectividad de 2.89.

Un día como hoy, 11 de agosto 1961: Warren Spahn, Bravos, logra su victoria 300 al derrotar 2-1 a los Cubs. 1974: Juan Marichal, de Boston, derrotó a Oakland 2-1 para conseguir su victoria 243 de por vida, la última de su exitosa carrera. Lanzó 8 entradas, permitió 3 hits y ponchó 6. 1995: Luis Polonia es adquirido por los Bravos de Atlanta desde los Yanquis por Troy Hughes. 1995: El lanzador Wilson Heredia, es adquirido por los Marlins desde Texas por Bobby Witt. 2002: Sammy Sosa dispara jonrón con las bases llenas, remolcando 14 carreras en dos juegos seguidos para establecer nueva marca de las Mayores. 2010: Wellington Castillo, de los Cubs, se convirtió en el dominicano número 517 en debutar en las Mayores y el 14 de la presente estación, logrando un doble contra Barry Zito, de los Gigantes.