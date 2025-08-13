Shohei Ohtani: ¿saldrá ileso de otro escándalo judicial?; esta vez es un caso inmobiliario

Shohei Ohtani, de los Dodgers de Los Ángeles, reacciona tras poncharse durante la primera entrada del partido de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB) entre los Cardenales de San Luis y los Dodgers de Los Ángeles en Los Ángeles, California, el 4 de agosto de 2025. ( EFE/EPA/ALLISON DINNER )

Shohei Ohtani y su agente Nez Balelo están acusados de sabotear un proyecto inmobiliario en Hawái, un caso que se encuentra en los tribunales.

Un reporte del periodista Jimmy Golen, de Associated Press, revela que un inversionista y corredor de bienes raíces de Hawái están demandando a Shohei Ohtani, alegando que la estrella de los Dodgers de Los Ángeles y su agente llevaron a que fueran despedidos de un desarrollo de viviendas de lujo de 240 millones de dólares en la codiciada Costa Hapuna de la Isla Grande, cuando llevaron al pelotero para que los respaldara.

Según la demanda presentada en el Tribunal de Circuito de Hawái, el agente de Ohtani, Nez Balelo, exigió cada vez más concesiones al desarrollador Kevin J. Hayes Sr. y a la corredora de bienes raíces Tomoko Matsumoto antes de exigir que su socio comercial, Kingsbarn Realty Capital, los excluyera del acuerdo.

En la demanda acusan a Ohtani y Balelo de interferencia tortuosa y enriquecimiento injusto. Hayes, un desarrollador con 40 años de experiencia, y Matsumoto, quien iba a ser el agente para vender las propiedades en un promedio de 17,6 millones de dólares cada una, indicaron que Ohtani y Balelo también intentaron socavar sus intereses en un segundo proyecto vecino.

"Este caso trata sobre el abuso de poder", dice la demanda. "Los demandados utilizaron amenazas y reclamos legales infundados para obligar a un socio comercial a traicionar sus obligaciones contractuales y despojar a los demandantes del mismo proyecto que concibieron y construyeron".

Ohtani, de 31 años, llegó a las Grandes Ligas desde Japón en 2018, posiblemente como la estrella internacional más aclamada en la historia del béisbol debido a su gran habilidad con el bate y como pitcher.

Cinco veces All-Star y tres veces Jugador Más Valioso, firmó un contrato récord de 10 años y 700 millones de dólares con los Dodgers antes de la temporada pasada y ayudó al equipo a ganar la Serie Mundial de 2024.

Los materiales de inversión para The Vista en Mauna Kea Resort, que permanecían en línea el lunes por la noche, enumeraban a Hayes y Matsumoto como parte del equipo de gestión, junto con Kingsbarn.

En el documento llaman a Ohtani "el Babe Ruth de Japón" y el "Primer Residente", dándole la máxima atención por delante del icónico Mauna Kea Resort, "uno de los hoteles más celebrados en Hawái", Hapuna Beach, "calificada como la playa #1 en Estados Unidos por Conde Nast Traveler" y dos campos de golf, uno diseñado por Arnold Palmer y el otro por Robert Trent Jones Sr.

¿El comisionado de MLB Rob Manfred tomará medidas sobre este caso?.

Ohtani en el escándalo de las apuestas salió ileso, con un arsenal de pero que dejó muchas interrogantes y un millón de dudas, porque su intérprete Ippei Mizuhara se declaró culpable de fraude fiscal y bancario, y reconoció que le robó casi US$17 millones al astro japonés del béisbol para pagar sus deudas por apuestas deportivas.

