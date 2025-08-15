Mi alineación para el Clásico Mundial de Béisbol 2026 ¿y la tuya cuál es?

"El que domina su lengua, gobierna su destino. No todo se debe decir, el silencio también es poder." Anónimo “

La República Dominicana presentará un trabuco en el Clásico Mundial de Béisbol, evento que será celebrado en el período del jueves, 5 de marzo de 2026 al martes, 17 de marzo.

Los 16 equipos clasificados que accionarán el Clásico Mundial de Béisbol en sus respectivos grupos son los siguientes: Tokio, Japón, del 5 al 10 de marzo, nº. 1 Japón, nº. 11 Australia, nº. 15 República Checa, nº. 6 Corea, núm. 2 China Taipéi.

San Juan , Puerto Rico, del 6 al 11 de marzo, núm. 9 Puerto Rico, nº. 22 Canadá, nº. 10 Cuba, nº. 8 Panamá, nº. 13Colombia.

Houston , Texas (EE.UU.), del 6 al 11 de marzo, n.° 5 Estados Unidos., n.° 18 Gran Bretaña, n.° 14 Italia, n.° 4 México, n.° 23 Brasil.

Miami , Florida (EE.UU.), del 6 al 11 de marzo, núm. 11 República Dominicana, nº 19 Israel, nº. 7 Países Bajos, nº. 3 Venezuela, nº. 16 Nicaragua.

Mi selección de República Dominicana que haría para el Clásico Mundial es la siguiente:

Receptor: Agustín Ramírez

Primera base: Vladimir Guerrero Jr.

Segunda base: Ketel Marte

Paracorto: Jeremy Peña

Tercera base: José Ramírez

Jardinero izquierdo: Fernando Tatis III

Jardinero central: Julio Rodríguez

Jardinero derecho: Juan Soto

Designado: Manny Machado

En la banca: Marcell Ozuna, Teoscar Hernández, Elly de la Cruz, Gary Sánchez, Rafael Devers.

El amigo Felucho Jiménez acucioso seguidor del béisbol nos ofrece su selección, resaltando la calidad de cada uno de los participantes.

Paracorto: Elly de la Cruz

Jardinero izquierdo: Marcell Ozuna

Un día como hoy, 15 de agosto 1978: Los Blue Jays de Toronto cambian al bateador designado Rico Carty a los Atléticos por el bateador designado Willie Horton y el lanzador de ligas menores Phil Huffman. 1990: George Bell iguala récord en las Grandes Ligas al producir tres elevados de sacrificios. 1993: Bernardo Brito, de los Mellizos de Minnesota, dispara dos jonrones por primera vez en su carrera. 2002: Josías Manzanillo, licenciado por los Piratas de Pittsburgh. 2012: El jardinero estrella Melky Cabrera, de los Gigantes, ve su brillante temporada terminar abruptamente con una suspensión de 50 juegos por dar positivo en testosterona, una sustancia que mejora el rendimiento . Cabrera batea para .346 con 159 hits , líder de la liga, pero no podrá volver a jugar este año a menos que los Gigantes alcancen la segunda ronda de la postemporada. Los Gigantes sí llegarán a la Serie Mundial , pero para entonces habrán roto todos los vínculos restantes con su estrella en desgracia. Sin Cabrera, los Gigantes pierden 6-4 ante los Nacionales y pierden el primer lugar de la División Oeste de la Liga Nacional cuando los Dodgers derrotaron a Pittsburgh 9-3.