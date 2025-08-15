Mi alineación para el Clásico Mundial de Béisbol 2026 ¿y la tuya cuál es?
José Ramírez en la antesala y Manny Machado el bateador designado
La República Dominicana presentará un trabuco en el Clásico Mundial de Béisbol, evento que será celebrado en el período del jueves, 5 de marzo de 2026 al martes, 17 de marzo.
Los 16 equipos clasificados que accionarán el Clásico Mundial de Béisbol en sus respectivos grupos son los siguientes: Tokio, Japón, del 5 al 10 de marzo, nº. 1 Japón, nº. 11 Australia, nº. 15 República Checa, nº. 6 Corea, núm. 2 China Taipéi.
San Juan , Puerto Rico, del 6 al 11 de marzo, núm. 9 Puerto Rico, nº. 22 Canadá, nº. 10 Cuba, nº. 8 Panamá, nº. 13Colombia.
Houston , Texas (EE.UU.), del 6 al 11 de marzo, n.° 5 Estados Unidos., n.° 18 Gran Bretaña, n.° 14 Italia, n.° 4 México, n.° 23 Brasil.
Miami , Florida (EE.UU.), del 6 al 11 de marzo, núm. 11 República Dominicana, nº 19 Israel, nº. 7 Países Bajos, nº. 3 Venezuela, nº. 16 Nicaragua.
Mi selección de República Dominicana que haría para el Clásico Mundial es la siguiente:
Receptor: Agustín Ramírez
Primera base: Vladimir Guerrero Jr.
Segunda base: Ketel Marte
Paracorto: Jeremy Peña
Tercera base: José Ramírez
Jardinero izquierdo: Fernando Tatis III
Jardinero central: Julio Rodríguez
Jardinero derecho: Juan Soto
Designado: Manny Machado
En la banca: Marcell Ozuna, Teoscar Hernández, Elly de la Cruz, Gary Sánchez, Rafael Devers.
El amigo Felucho Jiménez acucioso seguidor del béisbol nos ofrece su selección, resaltando la calidad de cada uno de los participantes.
Receptor: Agustín Ramírez
Base de Primera: Vladimir Guerrero Jr.
Segunda base: Ketel Marte
Paracorto: Elly de la Cruz
Tercera base: José Ramírez
Jardinero derecho: Juan Soto
Jardinero central: Julio Rodríguez
Jardinero izquierdo: Marcell Ozuna
1978: Los Blue Jays de Toronto cambian al bateador designado Rico Carty a los Atléticos por el bateador designado Willie Horton y el lanzador de ligas menores Phil Huffman.
1990: George Bell iguala récord en las Grandes Ligas al producir tres elevados de sacrificios.
1993: Bernardo Brito, de los Mellizos de Minnesota, dispara dos jonrones por primera vez en su carrera.
2002: Josías Manzanillo, licenciado por los Piratas de Pittsburgh.
2012: El jardinero estrella Melky Cabrera, de los Gigantes, ve su brillante temporada terminar abruptamente con una suspensión de 50 juegos por dar positivo en testosterona, una sustancia que mejora el rendimiento . Cabrera batea para .346 con 159 hits , líder de la liga, pero no podrá volver a jugar este año a menos que los Gigantes alcancen la segunda ronda de la postemporada. Los Gigantes sí llegarán a la Serie Mundial , pero para entonces habrán roto todos los vínculos restantes con su estrella en desgracia. Sin Cabrera, los Gigantes pierden 6-4 ante los Nacionales y pierden el primer lugar de la División Oeste de la Liga Nacional cuando los Dodgers derrotaron a Pittsburgh 9-3.