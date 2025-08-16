Hoy se cumplen 113 años del torneo de beisbol del 1912

La Lidom solo reconoce las estadísticas de la pelota que se disputa desde que el circuito arrancó en el Estadio Quisqueya. ( FÉLIX LEÓN )

""Nadie es màs odiado que aquel que habla la verdad"" Platón “

El "Grito de Capotillo", el 16 de agosto de 1863, inició la Guerra de la Restauración, al izar la bandera dominicana en el Cerro de Capotillo.

Desde el nacimiento de República Dominicana en 1844 y hasta 1920, la mayoría del pueblo dominicano tuvo tres grandes pasiones: la religión católica, las lidias de gallos y los movimientos armados, hasta que prendió la chispa del béisbol y encendió la pradera de la afición nacional.

En 1912, en Santo Domingo funcionaba la Liga Nacional de Béisbol al estilo de las ligas profesionales similares a las de Estados Unidos y Cuba.

La revista Mefistófeles en 1912 decía en un editorial: "El baseball, que es un juego yanqui, nos gusta y ojalá se propagara en nuestra tierra". Y en la revista La Cuna de América se lee: "Nada es comparable con la pasión capitalina por el baseball, que ha llegado a ser el deporte favorito de esta aldea sedentaria".

El 16 de agosto de 1912, se cumplen hoy 113 años se inauguró el Campeonato Nacional de Béisbol organizado por la Liga Nacional de Baseball que presidía Ignacio Guerra con los equipos Licey, Nuevo Club y Ozama, dotado de un premio de 200 pesos para el campeón.

El juego inaugural asistió el entonces Secretario de Justicia, licenciado Ángel Soler, quien lanzó la primera bola.

En 1951, para complacer al gobierno de Trujillo, se tomó la decisión de enterrar la historia pasada del béisbol y hemos seguido arrastrando este crimen.

La historia no puede enterrarse de un plumazo, llegó el momento de que se desentierre la historia y se le dé el lugar que le corresponde a los héroes y equipos del pasado.

UN DÍA COMO HOY, 16 DE AGOSTO

1948: Babe Ruth fallece de cáncer de garganta a los 53 años en New York. Su velatorio fue el Yankee Stadium donde asistieron más de cien mil dolientes.

1988: Los Dodgers de Los Ángeles cambian a Pedro Guerrero a los Cardenales de San Luis por el lanzador John Tudor.

1989: Luis Polonia, jardinero de los Yankees de New York, fue arrestado en su habitación de hotel por tener relaciones sexuales con una joven de 15 años. Será sentenciado a 60 días de prisión al finalizar la temporada.

1999: Alex Rodríguez conecta su quinto jonrón consecutivo para liderar a los Marineros a la victoria de 7-5 sobre Toronto.