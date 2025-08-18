Los "Espumosos" de Milwaukee 78-44, con una ventaja de 9 juegos sobre los Cubs de Chicago en la División Central de Liga Nacional, cerraban ayer su gira por Cincinnati con una racha de 14 triunfos seguidos, donde está brillando en el pitcheo el mocano Freddy Peralta 14-5, 2.90.

Los Cerveceros de Milwaukee se están burlando del resto del béisbol y lo están demostrando dentro de las líneas de cal.

Tienen un récord de 28-4 desde el 5 de julio y de 52-16 desde el 24 de mayo. Ganaron 11 partidos seguidos después de esa derrota del 5 de julio, pero esa ni siquiera es su racha ganadora más larga desde entonces.

Los Cerveceros, gracias a una racha de 14 victorias consecutivas que extendieron el sábado, ahora tienen el mejor récord del béisbol.

Milwaukee se encargó de establecer una nueva marca de victorias al hilo, superando lo realizado por la propia franquicia en 1987, cuando ganaron 13 partidos, en lo que fue en ese entonces una gran campaña.

Considerando no solo eso, sino también las grandes dificultades que han sufrido todos los demás contendientes serios esta temporada, la mayoría muy recientemente, uno podría pensar por ese comportamiento que los Cerveceros son los favoritos para ganar la Serie Mundial.

Los Cerveceros tienen la segunda mejor efectividad de rotación en todo el béisbol 3.36, solo detrás del 3.31 de los Vigilantes. Ha sido un esfuerzo de equipo donde cuatro lanzadores han hecho al menos 17 aperturas y todos tienen efectividad entre 2.90 del as establecido de Freddy Peralta y 3.52 del novato Chad Patrick.

Misiorowski ha impactado

Otro novato Jacob Misiorowski tiene una efectividad de 2.70 en siete aperturas y sin duda parece capaz de lanzar como un as en una situación de playoffs. El veterano Brandon Woodruff regresó de una cirugía mayor y tiene una efectividad de 2.06 en siete aperturas.

A menos que algo se descontrole por completo, los Cerveceros contarán con una rotación sólida para los playoffs y hay que tener siempre presente que el pitcheo es el más alto componente del éxito en el juego.

Los Espumosos han emergido como una fuerza a tener en cuenta, y sus aficionados están disfrutando de la emoción de esta carrera histórica. Con cada juego, Milwaukee continúa construyendo su legado, recordándole a todos que en el béisbol, todo es posible.

Un día como hoy 1990: José Offerman, Dodgers de Los Angeles, dispara jonrón en su primer turno al bate.

1991: Tony Eusebio, de los Astros de Houston, dispara su primer hit en las Grandes Ligas, un doble en el sexto a Mike Morgan de los Dodgers.

1996: Detroit vence 7x5 a Seattle, a pesar de los cinco hits de Alex Rodríguez campocorto de los Marineros. Rodríguez conectó dos dobles y un par de jonrones, además de impulsar dos carreras en una causa perdida.

1997: Los Dodgers de Los Angeles negociaron al lanzador Pedro Julio Astacio a Colorado por el segunda base Eric Young.

2002: Los Vigilantes de Texas vencieron 10x7 a los Azulejos de Toronto, y el SS Alex Rodríguez igualó un récord de las Grandes Ligas al convertirse en el cuarto jugador en conectar seis jonrones en tres juegos. Sus dos cuadrangulares le dan el liderato de la Liga Americana con 44.