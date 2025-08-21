Estrellas vs Licey, 71 años del primer juego serie final 1954

"El agua apaga el fuego, y al ardor los años, amor se llama el juego en el que un par de ciegos juegan a hacerse daño." Joaquín Sabina “

El 21 de agosto de 1954 es una fecha especial para las Estrellas Orientales y para el béisbol dominicano, ya que fue el último torneo de la pelota de verano.

El sábado 21 de agosto de 1954, hace hoy 71 años, las Estrellas Orientales y los Tigres del Licey celebraron el primer juego de la serie final.

En este juego, los Tigres dirigidos por Oscar Rodríguez llevaron a la lomita a Miski Cartledge y los Orientales, cuyo mariscal de campo era el cubano Ramón Bragaña llevó a la colina de los sustos al venezolano Carrao Bracho.

Fue un año que marcó a los Tigres que le dieron de baja a Manolete Cáceres, las Estrellas lo firmaron y se convirtió en un verdugo de los azules. Los paquidermos tomaron el comando dos carreras por cero y en el cuarto fabricaron un rally de cuatro.

En el cuarto y sexto, el Licey amenazó con jonrones de Su Majestad Alonzo Perry. En el noveno, el Licey amenazó y con las bases llenas hizo saltar del box como tapón de mabí a Valentín Arévalo que había relevado en el octavo a Bracho.

Bragaña no se durmió y en un movimiento rápido trajo al zurdo Wenceslao González para lanzarle a Perry, dominándolo con una "palomita de maíz" para el out 27 y darle a las Estrellas el primer triunfo 6 carreras por 4.

JORGE POLANCO AL BANCO: El martes Jorge Polanco tuvo una noche negra al recibir una dosis de cuatro ponches, lo que motivó que le dieran banco en el encuentro de ayer miércoles.

Es la segunda vez en tres juegos que se sienta en favor de Mitch Garver como bateador designado. Polanco brilló con los Marineros inicialmente esta temporada, pero ha bateado solo .206/.280/.339 en 379 apariciones al plato desde el 1 de mayo.

VLADIMIR JR. EN DESCANSO: Vladimir Guerrero Jr. estuvo fuera de la alineación el miércoles debido a una inflamación en el tendón de la corva.

Guerrero se sentía mejor anoche tras abandonar el partido del lunes, pero los Jays aún consideraron conveniente darle tres días de descanso, incluyendo el jueves. Ty France juega en primera base.

Un día como hoy, 21 de agosto 1954: Las Estrellas de Oriente y los Tigres del Licey celebran el primer juego de la serie final del beisbol dominicano y los orientales ganaron 6-4, anotándose el triunfo Carrao Bracho. 1992: Luis Polonia, Anaheim, se roba el home contra los Yanquis, siendo la segunda vez que logra tal proeza. 2000: Raúl Eusebio, Houston, batea de 3-1 y extiende a 20 su racha de juegos seguidos dando de hit. 2003: Vladimir Guerrero dispara su jonrón 226, rompiendo el empate que tenía con Andre Dawson en la franquicia de Montreal. 2003: Miguel Tejada inicia su juego 559 en forma consecutiva, estableciendo un récord para el equipo. El campocorto de los Atlèticos, quien ostenta la racha activa más larga en las mayores, se perdió un juego por última vez el 1 de mayo del 2000.