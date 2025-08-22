60 aniversario del pleito de Juan Marichal y John Roseboro: ¿qué pasó después?

"La paciencia tiene un límite y se llama dignidad." Anónimo “

Los diamantes de Grandes Ligas no escapan a la violencia y se convierten en el escenario de un pleito callejero al estilo de los que se dan en los "Teteos".

El domingo 22 de agosto en 1965, hace 60 años, en el Candlestick Park se produjo una encarnizada pelea, en la que los protagonistas fueron el lanzador Juan Marichal, de los Gigantes de San Francisco, y el receptor John Roseboro, de los Dodgers de Los Ángeles.

La información en nuestro país no trascendió en los titulares de prensa por la situación que se padecía con la Guerra de Abril.

Marichal lanzaba aquella tarde de verano ante sus archirrivales Dodgers, y midiéndose en la lomita ante el zurdo Sandy Koufax en un duelo de dos futuros miembros del "Salón de la Fama". Pero en este tercer juego de la serie los ánimos estaban muy caldeados.

El pitcher dominicano le había lanzado muy pegado al paracorto Maury Wills, mientras éste intentaba tocar la bola. En la tercera entrada vino el turno al bate de Marichal, y tras el segundo pitcheo, el receptor de los Dodgers, Roseboro, le devolvió la bola a Koufax con fuerza, pero rozando la cabeza de Marichal.

Juan conocía las tensiones y descontentos con las decisiones arbitrales durante la serie, y de las órdenes impartidas por los mánagers Walter Alston (LA) y Herman Franks (SF) por aquello del código no escrito.

Cuando Marichal le preguntó a Roseboro del tiro a Koufax, tan pegado de su cabeza, el receptor soltó ofensas e improperios que calentaron a Marichal, quien en la discusión temió que Roseboro lo golpeara con su careta por lo que reaccionó golpeándolo con su bate en la cabeza, y le abrió una herida que obligó llevar a Roseboro a un centro médico y le dieran 14 puntos de sutura.

Este incidente está considerado como uno de los más notorios en la historia de las Mayores. Las bancas se vaciaron y se involucraron en un pleito que duró unos 14 minutos, mientras el capitán de los Gigantes, Willie Mays, escoltaba al sangrante Roseboro hasta los camerinos.

Marichal fue expulsado, suspendido por nueve días y multado con US$1,750,00. Roseboro entabló una demanda, la cual fue resuelta fuera de la corte.

Marichal no volvió a enfrentarse a los Dodgers hasta el entrenamiento de primavera el 3 de abril de 1966. En su primer turno al bate contra Marichal desde el incidente, Roseboro conectó un jonrón de tres carreras.

El gerente general de San Francisco, Chub Feeney se acercó a su par de los Dodgers, Buzzy Bavasi, para intentar concertar un apretón de manos entre Marichal y Roseboro. Sin embargo, Roseboro rechazó la oferta.

Como el tiempo cura las heridas ambos jugadores pasaron a ser amigos. Amistad que fue sellada en el Primer Clásico de Golf Juan Marichal en Playa Dorada, Puerto Plata, donde fuimos testigos de este gesto de hermandad.

Un día como hoy, 22 de agosto 1954: En el segundo partido de la serie final, las Estrellas de Oriente derrotan 5-3 al Licey. Wenceslao Álvarez se anotó la victoria y Guayubín Olivo la derrota. Papito Mateo, con un triple, remolcó dos carreras. 1965: Juan Marichal, San Francisco, golpeó al receptor John Roseboro de los Dodgers. El dominicano fue suspendido por nueve juegos y una multa de $1,750 dólares. 1973: Alfredo Griffin es firmado por Cleveland. 1989: Félix Fermín de Cleveland empata el récord de las ligas mayores con cuatro toques de sacrificio en una victoria de 3 a 2 en 10 entradas sobre Seattle. Es el primer jugador en lograr la hazaña desde Ray Chapman en 1919. 1996: Abrahan Núñez, nativo de Haina, es firmado por Junior Noboa para Arizona. 1999: Juan Encarnación, Detroit, remolcó 5 carreras contra Anaheim y establece marca personal. 2012: Bartolo Colón, lanzador de los Atléticos de Oakland, es suspendido por 50 juegos por dar positivo por testosterona. 2012: Adrián Beltré pega tres jonrones, incluyendo un par de jonrones de dos carreras en la cuarta entrada, cuando los Rangers derrotan a los Orioles 12x3.