El árbitro robot puede acabar con el macoteo

El sistema ABS Challenge puede llegar a partir de 2026 a las Grandes Ligas. ( FUENTE EXTERNA )

La llegada de cada tecnología suele alterar los ecosistemas y el ABS Challenge o árbitro robot a las Grandes Ligas advierte que no será la excepción.

Lo primero que promete es el final de los días en los que las llamadas de bolas y strikes de los umpires eran sentencias irrevocables como las de la Suprema Corte de Justicia.

El límite de desafíos que en principio tendría cada equipo (empezaría con tres por juegos y aumentan si son rectificables) asegura que todavía la vista de los jueces determinará la mayoría de llamadas.

Pero la rapidez a la que responde el sistema (en el Juego de Estrellas de Atlanta bajó de los 13.8 segundos que promedió en los Spring Training de 2025) augura que esas tres oportunidades aumentarían y con ello perdería más sentido una habilidad con la que se mide gran parte del trabajo de los receptores: el framing o mascoteo intencional.

Hace décadas que a los máscaras se les dejó de evaluar su defensa solo por la velocidad de su brazo, evitar passed ball o hasta bloquear el plato. El framing es la capacidad que tiene un catcher de "convertir bolas en strikes", en un movimiento veloz de muñeca que busca confundir al árbitro.

Savant, la herramienta avanzada de la MLB que se alimenta del sistema Statcast, tiene una serie de recursos que permiten identificar a los mejores. Por ejemplo, una de las de referencias, como el Catcher Framing Runs (CFR) presenta siete categorías.

Patrick Bailey, de los Gigantes, saca de las notas más altas. De 26 años, debutó con el equipo en la MLB en 2023 y en 2024 ya ganó el Guante de Oro de la Liga Nacional. El CFR dice que en las últimas siete temporadas es el segundo que más carreras les ha evitado a su equipo con 57 gracias al framing, solo detrás de las 59 de Austin Hedges, a pesar de que este último vio 12,304 pitcheos más.

Su utilidad

La métrica Shadow Strike % hace referencia al porcentaje de lanzamientos ubicados en la zona "sombra" que terminan en strike. El Shadow se refiere al borde de la zona de strike, es decir, los lanzamientos que caen justo en los límites (una franja como una pelota de ancho dentro y fuera de la zona).

Un ABS Challenge u ojo de halcón consolidado y ampliado restaría sentido al framing e impactaría en métricas que se alimentan de este. Es el caso del CSAA o Strikes Cantados por Encima del Promedio.

Al multiplicar el CSAA de un receptor por el número de oportunidades que tuvo para usar framing en un lanzamiento, puede cuantificarse su valor total en términos del número de carreras que salvó (o perdió) con su habilidad.