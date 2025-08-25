Fútbol por todos lados

El final del mes de agosto marca el inicio de temporada en las principales ligas de Europa, y con ello se retoma esa rutina repleta de partidos que ocupan los espacios de los seguidores del fútbol. El verano sin competiciones oficiales se hizo largo y, en el medio, un mercado de fichajes con mucho movimiento cuya atención nos mueve, multiplicando las expectativas y las interrogantes sobre el funcionamiento a nivel individual y colectivo del equipo a seguir.

En España, por como se vienen dando las cosas en los últimos tiempos, es difícil proyectar a un campeón diferente a los dos grandes. Se competirá, claro está, a la altura del nivel acostumbrado, pero la conversación del campeón pasa a ser un diálogo exclusivo entre Barcelona y Real Madrid, algo que ya hemos visto en estas dos primeras jornadas. Al vigente campeón le toco remontar para llevarse los tres puntos de visita en casa en una reacción comandada por Pedri, con la velocidad y el empuje de Lamine y Raphina, y un Ferrán que con Flick ha logrado su mejor versión. El Madrid por su parte, logró imponerse de manera categórica en casa del recién ascendido Oviedo. Mbappé en modo ´killer´ consiguió su primer doblete del curso y Vinicius selló el resultado saliendo de la banca. Aunque es muy temprano todavía, me ha gustado el compromiso colectivo que ha demostrado el equipo de Xabi Alonso. Se les ha visto con un ritmo distinto y esperanzador que refleja sin dudas un aspecto importante del plan de trabajo del nuevo entrenador.

Del lado de la Premier, la conversación sobre el candidato al título felizmente se amplía a más de dos equipos y el factor sorpresa tampoco se puede descartar. Este año Liverpool, Arsenal y Chelsea se perfilan como los más enteros para luchar en la cima de la tabla. Los equipos londinenses golearon y gustaron en la segunda jornada, el Chelsea lo hizo ganando un clásico en casa del West Ham, con cinco tantos uno mejor que el otro. Mientras que el Arsenal no tuvo piedad de un Leeds que con mucha impotencia le tocó ser testigo del debut del sueco Vktor Gyokeres, actualmente uno de los mejores delanteros centros del mundo.

Nuestra LDF, en cuatro fechas, tiene a un Salcedo subido en lo más alto de clasificación discutiendo el liderato con un Cibao FC acostumbrado en los últimos años a comandar nuestro fútbol profesional sin mayores oposiciones. Ver a un equipo nuevo en estas circunstancias, definitivamente que hace más entretenido el campeonato.

De todos modos, esto apenas empieza; una larga temporada de buen fútbol nos espera. Las mañanas y las tardes de sábados y domingos vuelven a tener sentido. Cada uno con sus costumbres y sus rituales, cafecito, té, desayunos y almuerzos, solos o con los amigos, pero siempre con la mirada puesta a esa jornada del fin de semana que se comienza a vivir, incluso, desde que arranca el lunes.