La televisión celebra hoy 86 años de su primera transmisión de Major League Baseball

El poder de la televisión en el mundo del béisbol es la que domina el negocio del deporte, la que "impone la regla del juego", sobre todo en el béisbol de las Grandes Ligas lo que ha motivado cambios radicales para acelerar la duración de los juegos.

El 26 de agosto de 1939, se cumplen hoy 86 años del primer juego llevado a través de la pantalla chica.

Los Rojos de Cincinnati y los Dodgers de Brooklyn se enfrentaron en un doble desafío en el desaparecido estadio Ebbets Field, ubicado en el área de Flatbush, en Brooklyn, Nueva York. El resultado fue una división de honores.

Bucky Walters, del Cincinnati, se llevó la victoria en el primer juego y en el segundo Hugo Casey, ripostó 6-1 lanzando para el Brooklyn. Lo más impactante fue que las imágenes televisivas de ambos choques lograron enviarse a equipos receptores, ubicados en una pequeña zona de Nueva York.

Un limitado grupo de fanáticos pudo seguir las imágenes por la estación W2XBS de la cadena NBC, situada en el Empire State de Nueva York.

El costo de enviar la imagen ascendió a US$125,000, pues resultó necesario utilizar dos autobuses, uno para efectuar la transmisión y el otro con los equipos de producción, de acuerdo con un estudio bajo el título "A history of baseball on televisión", publicado por los también historiadores James A. Walter y Robert Bellamy.

Ambos investigadores señalan que Gabe Paul, director publicista de la Liga Norteamericana de béisbol (MLB) por esa época, señaló que "hubo muy poca reacción de los jugadores por el acontecimiento".

Sin embargo, en su relato reconocen que Harry Craft, patrullero del Cincinatti, les había confesado que pudo ver uno de los desafíos y en la pantalla aparecían siluetas imprecisas, mucha llovizna y a los jugadores sólo podían reconocerse por su estilo o la forma de batear, correr, tirar o fildear.

Aseguran los autores, que previamente se les comunicó a los amantes de la disciplina que podrían observar la novedosa e histórica transmisión en las tiendas donde se vendían televisores de la marca RCA Victor.

Precisan que alrededor de 400 personas vieron los partidos, todas localizadas en el área de Nueva York, junto a otros 33.535 que asistieron al estadio.

Pero no fue hasta el 13 de octubre de 1971, que se transmitió un encuentro nocturno por televisión. El desafío terminó con victoria de 5-1 de los Piratas de Pittsburgh ante los Orioles de Baltimore en la Serie Mundial de ese año.

Un día como hoy, 26 de agosto 1993: Juan Bell, Milwaukee, dispara su quinto jonrón de la temporada, marca personal. 2001: Los Cubs de Chicago derrotaron a los 6x1 a los Cardenales de San Luis, con dos jonrones de Sammy Sosa 50 y 51 de la temporada y se une a Mark McGwire y Babe Ruth como los únicos jugadores con cuatro temporadas de 50 jonrones. 2002: Alfonso Soriano, Yanquis, dispara su jonrón 31, estableciendo récord de cuadrangulares para un segunda base. 2002: Los Medias Rojas de Boston logran una victoria de 10-9 en diez entradas sobre los Angelinos gracias a que Manny Ramírez dispara 5 hits, incluidos un par de jonrones. 2022: El novato Julio Rodríguez y los Marineros acuerdan una importante extensión de contrato por 12 años con opción a cinco años adicionales. El acuerdo tiene un valor mínimo garantizado de $210 millones y podría alcanzar los $470 millones, superando el contrato más grande hasta la fecha, el de Mike Trout, de $426 millones.