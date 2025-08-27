Un premio para hacer justicia, aunque un poco tarde

Abner Abreu no cierra partidos, pero su trabajo en el relevo medio ha sido determinante en el éxito de los Cerveceros. ( FUENTE EXTERNA )

La Asociación de Escritores de Béisbol de América (BBWAA) busca que, finalmente, haya un premio de pantalones largos para reconocer el trabajo de los relevistas, una pieza clave en la configuración de ecuaciones para competir en el béisbol moderno. La entidad que elige al grueso de inmortales y otorga los premios oficiales de la MLB cree tomar el toro por los cuernos y a partir de 2026 se premiará al mejor lanzador de ese rol, tanto en la Liga Nacional como en la Americana.

No es que no hubiese galardón para esos lanzadores, pero los que existen sirven para ilustrar el prestigio que conserva el periodismo riguroso y las instituciones celosas con las reglas.

Los relevistas fueron honrados a partir de 1960 por Sporting News con lo que se conoció como el premio al Bombero del Año. En 2005 la Major League Baseball creó el Delivery Man of the Year Award, una premiación que mutó en 2014 al Mariano Rivera Award para la Americana y el Trevor Hoffman Award en el Viejo Circuito. Dominicanos como Emmanuel Clase (2022 y 2024) y Félix Bautista (2023) lo ganaron.

En 20 años de entrega este premio no alcanzó el reconocimiento público de los oficiales que entrega la BBWAA como el MVP, Cy Young, Novato y Dirigente del Año.

Pioneros y casos especiales

Mike Marshall, de los Dodgers, fue el primer relevista en ganar el Cy Young, en 1974. Rollie Fingers lo elevó a otro nivel al recibir el galardón y el MVP en 1981. Pero la victoria de Dennis Eckersley en el Cy Young y el MVP en 1992 marcó el abrupto fin de para que los relevistas ganaran cualquiera de los dos premios. Éric Gagné (2003) fue el último que logró el Cy Young que no fuese abridor.

Con el creciente valor de los relevistas preparadores en una era en la que los abridores promedian solo 5.3 entradas, quizás los nuevos premios al lanzador de relevo del año premien a más que a los especialistas en la novena entrada.

Por ejemplo, el dominicano Abner Abreu ha mantenido la ventaja en 35 oportunidades este año, líder en holds de la MLB para unos Cerveceros con la mejor marca. Lo hace con efectividad de 1.71 y 78 ponches en 63.1 entradas. Un gran candidato.

El relevista es el recurso más utilizado en el juego, pero está entre el peor pagado. Según Spotrac, en 2024 fueron 400 (33 de ellos cerradores), muy lejos de la segunda posición más ocupada (abridores) con 238. Mientras los abridores promediaron 6.7 millones de dólares en pagos y los cerradores seis el caso de ese lanzador intermedio quedó en 2.2 millones. Solo los receptores (1.8 MM) cobraron menos.