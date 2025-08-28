Cal Raleigh y Aaron Judge, una pelea sin tregua por el Jugador Más Valioso

La batalla por el premio de Jugador Más Valioso de la Liga Americana en el mes de septiembre entre Aaron Judge y Cal Raleigh no suelta prendas de que habrá tregua. Como diría Radhamés González "están agarrados por los bigotes".

La temporada regular de la MLB entrará a su último tramo, rumbo al último mes antes de los playoffs y la carrera por el MVP de la Liga Americana está como un tizón.

El jardinero de los Yankees de Nueva York, Aaron Judge, y el receptor de los Marineros de Seattle, Cal Raleigh, han convertido la lucha en una carrera entre dos, donde Raleigh le saca la cabeza cuando ambos caballos están en la recordada "Curvita de la Paraguay".

Los dos toleteros han estado intercambiando jonrones desde que comenzó la temporada. Raleigh fue el primero en la Liga Americana en llegar 10 jonrones, alcanzando la marca el 27 de abril. Judge le siguió de cerca conectando su décimo el 30 de abril.

Raleigh alcanzó los 20 jonrones el 30 de mayo; Judge conectó su vigésimo jonrón al día siguiente. El 30 de Raleigh llegó el 21 de junio, y el de Judge el 29.

El bateador ambidiestro Raleigh ha estado en racha, ha conectado tres cuadrangulares en los últimos dos juegos y actualmente acumula 50 jonrones. Raleigh está teniendo una temporada histórica y ha logrado una de las mejores exhibiciones de slugging de un receptor.

Su jonrón 49 estableció el récord de más "bambinazos" en una temporada por un receptor, superando la temporada 48 de Salvador Pérez en 2021.

Raleigh también se convirtió en el primer jugador en conectar 20 jonrones de ambos lados del plato en una sola temporada y está a punto de desafiar el récord de Mickey Mantle de 54 por un bateador ambidiestro.

Judge se embasa con mucha más frecuencia, a la vez que ofrece un slugging tremendo y una defensa decente. Raleigh les ha dado a los Marineros un poder extraordinario y una producción ofensiva desde una posición más valiosa y físicamente exigente, pero su turno al bate es más inestable.

Es probable que los votantes tampoco puedan usar el éxito del equipo como criterio de desempate, ya que los Yankees tienen un récord actual de 71-60 y los Marineros de 71-61.

El reciente bombardeo de Raleigh lo ha convertido en el favorito a los ojos de muchas personas, pero todo puede decidirse en quién tenga un mejor desempeño en las últimas dos semanas de la temporada.

Las últimas tres series de los Yankees de la temporada incluyen una de cuatro juegos en Baltimore; luego terminan con dos series en casa, tres juegos contra los Medias Blancas de Chicago y tres contra los Orioles.

Los Marineros terminan la temporada con tres juegos en Houston, luego juegan en casa tres contra los Rockies de Colorado y tres contra los Dodgers de Los Ángeles.

Esta es una de las contiendas más reñidas en la historia de la liga, y observar a ambos jugadores intercambiar jonrones descomunales es un espectáculo para la afición.

El MVP de la Liga Americana de 2025 sería la tercera vez que Judge recibe el premio MVP, y la primera para Raleigh.

Hagan sus apuestas y como decía Buck Canel: "No se vayan que esto se pone bueno".

Un día como hoy, 28 de agosto 1970: Juan Marichal de los Gigantes de San Francisco, derrotó 5-1 a los Piratas para conseguir su victoria 200 de por vida. Marichal se une a Jim Bunning como los únicos lanzadores activos con 200 victorias. 1991: Alejandro Peña es cambiado por los Mets de New York a los Bravos de Atlanta por Tony Castillo y Joe Roa. 1998: Los Cachorros de Chicago derrotan 10x5 a los Rockies de Colorado, cuando Sammy Sosa pega el jonrón número 53 para Chicago. 2002: Odalis Pérez de los Dodgers de Los Ángeles, conectó un jonrón solitario contra Rick Helling de Arizona, anotando la única carrera del juego. Es el primer lanzador desde Bob Welch en 1983 (y el duodécimo en la historia) en conectar un jonrón solitario para la única carrera. 2003: José Reyes, Mets de New York, se convirtió en el jugador más joven en la historia de las Mayores (2o años) en conectar dos jonrones en ambos lados del plato.