Rarezas que se dan y que asombran en el juego de béisbol

EL COLMO DEL ENGAÑO: El 31 de agosto de 1987, se produjo un acontecimiento histórico en un juego de Liga Menor entre Williamsport y Reading. Corriendo Nick Lundblade en tercera, el receptor del Williamsport, Dave Bresnahan hizo un tiro a la tercera base, tratando de sorprender a Lundblade. La bola fue a parar al jardín izquierdo, lo que aprovechó el corredor para tratar de anotar la carrera.

Pero cuál sería su sorpresa, al arribar al pentágono se encontró con que Bresnahan lo estaba esperando con la pelota en la mano.

Lo que sucedió fue que Bresnahan había lanzado intencionalmente una papa al jardín, para provocar que Lundblade saliera hacia el home para ponerlo out.

Después de una prolongada discusión, los árbitros declararon válida la anotación y el mánager del Williamsport sacó a su catcher del desafío. Al día siguiente, Bresnahan fue despedido por el equipo y no se le permitió regresar jamás al béisbol por no jugar limpio.

Otra rareza

RAROS ROBOS DE BASE: Es posible, pero difícil robarse 4 bases con un solo lanzamiento. El hecho sucedió en el Wrigley Field, el jueves 1 de agosto de 1985.

En el primer inning el serpentinero de los Cubs, Scott Sanderson, se enfrenta a Vince Coleman que ligó single, luego regala la base por bolas a Willie McGee.

Bateando Tom Herr viene un doble robo, a un disparo del pitcher, que en la jugada se va rumbo a tercera, donde se desliza Coleman, que rápido se pone de pie y al ver que en el home no hay nadie anota fácilmente, en tanto McGee llega fácil a segunda y también en la misma jugada se posesiona de la tercera, para la cuarta estafa en forma consecutiva.

Esa jugada quedó pendiente hasta el día siguiente, cuando consultaron a Seymouur Siwoff, director de estadísticas de la Liga Nacional, quien dijo que estaba bien marcado. Por cierto, el partido se alargó hasta la entrada 14 donde en el cierre los Cachorros hicieron una carrera con una jugada de cuña de Larry Bowa y ganan 9-8.

Un día como hoy, 31 de agosto En 1984, Tony Peña, Piratas, dispara dos jonrones y remolca seis carreras, marca personal en su carrera.

En 1987, José Mesa, es adquirido por Baltimore junto a Osvaldo Peraza desde Toronto por el lanzador Mike Flanagan.

En 1993, Bienvenido Rivera lanza su segunda y última blanqueada en las Grandes Ligas frente a los Cubs de Chicago donde permitió 4 hits en 9 innings.

En 1995, Atlanta adquiere el lanzador Alejandro Peña desde Florida por Chris Seelbach.