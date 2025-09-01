Septiembre, un mes que separa en MLB los hombres de los muchachos

""En la vida, quien tiene buenos contactos llega màs lejos que quien tiene un diploma"" Mario Puzo/El Padrino Escritor “

Entramos hoy en el primer mes con "BRE" y el calor del verano, con apagones incluidos, hay que convertirlos en pasión beisbolera en este tramo final de la temporada de las Grandes Ligas y poner en modo de salsa el torneo de béisbol otoño-invernal 2025-26.

Septiembre nos presenta un panorama donde los bates pesan el doble y la velocidad de los pitchers baja en el radar, es el momento donde los hombres se separan de los muchachos.

Si el telón se bajara hoy, en la Liga Americana dominan las posiciones Toronto, Este; Detroit, Central, y Houston, Oeste. Wild Card: Yankees, Medias Rojas y Marineros.

En la Liga Nacional, Filadelfia, Este; Milwaukee, Central, y Dodgers, Oeste. Los tres puestos del comodín lo ocupan Cachorros, Padres y Mets.

Los Filis cerraron agosto con poderosa ofensiva de Kyle Schwarber, que factura 49 jonrones, 89 bases por bolas y 119 carreras impulsadas, con un promedio de bateo de .247. Trea Turner tiene 15 de 45 con tres dobles, dos triples, un jonrón y siete carreras impulsadas en los últimos 10 juegos.

Milwaukee luce firme e imbatible; tiene un récord de 40-28 como visitante y 85-52 en general, el mejor de la MLB. Los Cerveceros tienen una marca de 26-17 en partidos decididos por una carrera. Hay que destacar el desempeño de Freddy Peralta, 16-5, 2.58 de efectividad que ha jugado un rol estelar.

Los Ángeles tiene foja de 44-26 en casa y 77-59 en general. Los Dodgers tienen el segundo mejor porcentaje de slugging de equipo en las mayores, con .438.

Los dominicanos esperan un calentamiento del bate de Juan Soto, con juegos idénticos al del sábado 30 de agosto, donde se embasó en sus cinco apariciones al plato y se convirtió en el primer jugador en conectar 35 jonrones en tres temporadas consecutivas para tres equipos diferentes.

UN DÍA COMO HOY, 1 DE SEPTIEMBRE

1939: Nace en San Pedro de Macorís, Ricardo Adolfo Jacobo Carty, luego de estar 13 meses en el vientre de su madre como lo revela en sus memorias autorizadas al periodista Lipe Collado. Falleció el 23 de noviembre del 2024.

1973: Luis Pujols es firmado por Epy Guerrero para los Astros de Houston.

1980: Tony Peña debuta con Pittsburg contra los Astros de Houston y en su segundo turno dispara sencillo contra Doug Capilla.

1992: El infieder Rafael Bournigal debuta en las Grandes Ligas con los Dodgers.